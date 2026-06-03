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МИД Венгрии признал, что увольняет сотрудников, работавших при Сийярто - РИА Новости, 03.06.2026
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00:13 03.06.2026 (обновлено: 12:14 03.06.2026)
МИД Венгрии признал, что увольняет сотрудников, работавших при Сийярто

МИД Венгрии Велкеи признал, что увольняет сотрудников, работавших при Сийярто

© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Венгрии признает, что массово увольняет сотрудников, работавших при бывшем министре иностранных дел Петере Сийярто.
  • Газета Magyar Nemzet сообщила об увольнении 200 сотрудников МИД, однако эта информация не соответствует действительности, как ответил МИД на запрос газеты.
  • Парламентский госсекретарь МИД Дьердь Велкеи сообщил о прекращении трудовых отношений по взаимному согласию с 45 госслужащими.
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. МИД Венгрии признает, что массово увольняет сотрудников, работавших при бывшем министре иностранных дел и внешнеэкономических связей Петере Сийярто, но отрицает факт массовых чисток.
Ранее газета Magyar Nemzet сообщила, что число уволенных сотрудников МИД уже достигло 200, их вынуждают подписывать заявление об уходе по обоюдному согласию, в число уволенных попала и беременная сотрудница.
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"Информация об увольнении 200 человек не соответствует действительности", - ответил МИД в ответ на запрос газеты.
Парламентский госсекретарь МИД Дьердь Велкеи сообщил, что "было принято решение о прекращении трудовых отношений по взаимному согласию с 45 госслужащими".
По его словам, из тысячи сотрудников министерства под увольнение попали те, кто непосредственно участвовал в руководстве министерством при Сийярто.
"Это не чистка", - утверждает Велкеи в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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