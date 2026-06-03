Россия продолжает оказывать Кубе политическую поддержку, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжает оказывать Кубе политическую и иную поддержку.
- Поддержка оказывается в согласованных с кубинской стороной форматах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжает оказывать Кубе политическую и иную поддержку в согласованных с Гаваной форматах, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.