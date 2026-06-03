Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает оказывать Кубе политическую поддержку, заявили в МИД - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 03.06.2026 (обновлено: 10:58 03.06.2026)
Россия продолжает оказывать Кубе политическую поддержку, заявили в МИД

МИД: Россия продолжает оказывать Кубе политическую поддержку

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжает оказывать Кубе политическую и иную поддержку.
  • Поддержка оказывается в согласованных с кубинской стороной форматах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжает оказывать Кубе политическую и иную поддержку в согласованных с Гаваной форматах, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Мы продолжаем оказывать Кубе нашу неизменную и политическую, и иную поддержку в тех форматах, тех формах, которые мы с кубинскими коллегами согласовываем", - сказал Щетинин на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Россия продолжит осуждать вмешательство в дела Кубы, заявил Медведев
09:42
 
РоссияКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала