Мирошник прокомментировал удар ВСУ по автобусу в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что удар ВСУ по автобусу в ДНР нацелен на запугивание гражданского населения и расценивается как преднамеренный террористический акт.
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва — Симферополь" в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу в ДНР нацелен на запугивание гражданского населения, расценивается как преднамеренный террористический акт, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Утром в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения", - сказал Мирошник.