Мирошник прокомментировал удар ВСУ по автобусу в ДНР

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу в ДНР нацелен на запугивание гражданского населения, расценивается как преднамеренный террористический акт, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.