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Мирошник прокомментировал удар ВСУ по автобусу в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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10:07 03.06.2026 (обновлено: 10:09 03.06.2026)
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по автобусу в ДНР

Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР преднамеренным терактом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что удар ВСУ по автобусу в ДНР нацелен на запугивание гражданского населения и расценивается как преднамеренный террористический акт.
  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва — Симферополь" в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу в ДНР нацелен на запугивание гражданского населения, расценивается как преднамеренный террористический акт, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Утром в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения", - сказал Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕнакиевоРодион МирошникДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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