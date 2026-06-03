МИД показал коллекционные марки в честь памятных дат российской дипломатии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На сайте Историко-документального департамента МИД РФ появился раздел с коллекционными марками, открытками и конвертами, выпущенными в честь памятных дат российской дипломатии.
- В разделе представлена серия марок «История российской дипломатии», включая марки, посвященные 225-летию со дня рождения Александра Горчакова, 150-летию Александры Коллонтай и 80-летию Тегеранской конференции.
- Коллекция насчитывает свыше ста единиц, которые можно приобрести в официальном каталоге, на маркетплейсах и в специализированных магазинах.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Раздел с коллекционными марками, открытками и конвертами, выпущенными в честь памятных дат российской дипломатии, появился на сайте Историко-документального департамента МИД РФ.
Среди них – марка, выпущенная в честь трагически погибшего при исполнении обязанностей Героя России посла Андрея Карлова и марка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши.
© Фото : Историко-документальный департамент МИД РФМарка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши
Марка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши
Раздел "Российская дипломатия и филателия" посвящен государственным знакам почтовой оплаты Российской Федерации, выпущенным АО "Марка" при взаимодействии с министерством.
В разделе представлена серия марок "История российской дипломатии". Так, марка 2023 года посвящена 225-летию со дня рождения последнего канцлера Российской империи Александра Горчакова, марка 2022 года выпущена в честь 150-летия дипломата и государственного деятеля Александры Коллонтай, марка 2023 года – к 80-летию Тегеранской конференции.
В разделе показаны марки серии "Здания дипломатических представительств МИД России" с изображениями зданий посольств России за рубежом, серия марок, выпущенных совместно с другими странами, открытки к юбилеям исторических событий, конверты в честь круглых дат установления дипотношений.
© Историко-документальный департамент МИД РФМарка, выпущенная в честь трагически погибшего при исполнении обязанностей Героя России посла Андрея Карлова
Марка, выпущенная в честь трагически погибшего при исполнении обязанностей Героя России посла Андрея Карлова
На сегодняшний день коллекция насчитывает свыше ста единиц, которые можно купить в официальном каталоге, на маркетплейсах и в специализированных магазинах.
Традиционно памятные гашения первых экземпляров серии проходят в здании Дома приемов МИД РФ с участием руководства министерства.