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МИД показал коллекционные марки в честь памятных дат российской дипломатии - РИА Новости, 03.06.2026
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08:22 03.06.2026 (обновлено: 09:21 03.06.2026)
МИД показал коллекционные марки в честь памятных дат российской дипломатии

МИД РФ показал коллекционные марки в честь памятных дат российской дипломатии

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На сайте Историко-документального департамента МИД РФ появился раздел с коллекционными марками, открытками и конвертами, выпущенными в честь памятных дат российской дипломатии.
  • В разделе представлена серия марок «История российской дипломатии», включая марки, посвященные 225-летию со дня рождения Александра Горчакова, 150-летию Александры Коллонтай и 80-летию Тегеранской конференции.
  • Коллекция насчитывает свыше ста единиц, которые можно приобрести в официальном каталоге, на маркетплейсах и в специализированных магазинах.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Раздел с коллекционными марками, открытками и конвертами, выпущенными в честь памятных дат российской дипломатии, появился на сайте Историко-документального департамента МИД РФ.
Среди них – марка, выпущенная в честь трагически погибшего при исполнении обязанностей Героя России посла Андрея Карлова и марка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши.
© Фото : Историко-документальный департамент МИД РФМарка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши
Марка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Историко-документальный департамент МИД РФ
Марка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши
Раздел "Российская дипломатия и филателия" посвящен государственным знакам почтовой оплаты Российской Федерации, выпущенным АО "Марка" при взаимодействии с министерством.
В разделе представлена серия марок "История российской дипломатии". Так, марка 2023 года посвящена 225-летию со дня рождения последнего канцлера Российской империи Александра Горчакова, марка 2022 года выпущена в честь 150-летия дипломата и государственного деятеля Александры Коллонтай, марка 2023 года – к 80-летию Тегеранской конференции.
В разделе показаны марки серии "Здания дипломатических представительств МИД России" с изображениями зданий посольств России за рубежом, серия марок, выпущенных совместно с другими странами, открытки к юбилеям исторических событий, конверты в честь круглых дат установления дипотношений.
© Историко-документальный департамент МИД РФМарка, выпущенная в честь трагически погибшего при исполнении обязанностей Героя России посла Андрея Карлова
Марка, выпущенная в честь трагически погибшего при исполнении обязанностей Героя России посла Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Историко-документальный департамент МИД РФ
Марка, выпущенная в честь трагически погибшего при исполнении обязанностей Героя России посла Андрея Карлова
На сегодняшний день коллекция насчитывает свыше ста единиц, которые можно купить в официальном каталоге, на маркетплейсах и в специализированных магазинах.
Традиционно памятные гашения первых экземпляров серии проходят в здании Дома приемов МИД РФ с участием руководства министерства.
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