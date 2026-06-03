МИД показал коллекционные марки в честь памятных дат российской дипломатии

Марка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши

Марка к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем с изображением панды Катюши

Раздел "Российская дипломатия и филателия" посвящен государственным знакам почтовой оплаты Российской Федерации, выпущенным АО "Марка" при взаимодействии с министерством.

На сегодняшний день коллекция насчитывает свыше ста единиц, которые можно купить в официальном каталоге, на маркетплейсах и в специализированных магазинах.