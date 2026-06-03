Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что угрозу безопасности Германии создает курс правительства Фридриха Мерца на милитаризацию, а не поездка политиков в Россию.

Фронмайер гордится тем, что "Альтернатива для Германии" выступает за диалог и дипломатию, и указывает на высокие рейтинги партии из-за желания людей в Германии видеть дипломатический подход вместо военной риторики.

Несколько известных представителей ФРГ, включая Фронмайера, объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ-2026.

БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Угрозу безопасности Германии создает не поездка политиков оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Россию, а курс правительства Фридриха Мерца на милитаризацию, заявил депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер.

Ранее Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Глава ведомства по охране конституции (в Тюрингии - ред.) Штефан Крамер ругает нашу поездку в Россию , утверждая, что АдГ тем самым ставит под угрозу безопасность. Хотите знать, кто на самом деле угрожает безопасности Германии ХДС и СДПГ, которые годами предпочитают постоянно говорить о готовности к ведению войны, вместо того чтобы стремиться к дипломатии", - написал Фронмайер в соцсети X

По словам политика, он гордится тем, что АдГ является "единственной партией в бундестаге, которая выступает за диалог, дипломатию и представление интересов Германии в мире". Фронмайер указал на то, что люди в Германии наконец-то снова хотят дипломатии вместо ежедневной военной риторики, и это объясняет высокие рейтинги АдГ.

"Мои коллеги по АдГ и я едем в Россию, чтобы выступить за диалог, от которого Мерц и его ХДС отказываются уже много лет!" - добавил он.

Уже несколько известных представителей ФРГ объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ. Об этом сообщили депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.