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В бундестаге обвинили правительство Мерца в милитаризации Германии - РИА Новости, 03.06.2026
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16:54 03.06.2026
В бундестаге обвинили правительство Мерца в милитаризации Германии

Депутат бундестага Маркус Фронмайер обвинил Мерца в милитаризации Германии

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
Бундестаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что угрозу безопасности Германии создает курс правительства Фридриха Мерца на милитаризацию, а не поездка политиков в Россию.
  • Фронмайер гордится тем, что "Альтернатива для Германии" выступает за диалог и дипломатию, и указывает на высокие рейтинги партии из-за желания людей в Германии видеть дипломатический подход вместо военной риторики.
  • Несколько известных представителей ФРГ, включая Фронмайера, объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ-2026.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Угрозу безопасности Германии создает не поездка политиков оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Россию, а курс правительства Фридриха Мерца на милитаризацию, заявил депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер.
Ранее Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"Глава ведомства по охране конституции (в Тюрингии - ред.) Штефан Крамер ругает нашу поездку в Россию, утверждая, что АдГ тем самым ставит под угрозу безопасность. Хотите знать, кто на самом деле угрожает безопасности Германии? ХДС и СДПГ, которые годами предпочитают постоянно говорить о готовности к ведению войны, вместо того чтобы стремиться к дипломатии", - написал Фронмайер в соцсети X.
По словам политика, он гордится тем, что АдГ является "единственной партией в бундестаге, которая выступает за диалог, дипломатию и представление интересов Германии в мире". Фронмайер указал на то, что люди в Германии наконец-то снова хотят дипломатии вместо ежедневной военной риторики, и это объясняет высокие рейтинги АдГ.
"Мои коллеги по АдГ и я едем в Россию, чтобы выступить за диалог, от которого Мерц и его ХДС отказываются уже много лет!" - добавил он.
Уже несколько известных представителей ФРГ объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ. Об этом сообщили депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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