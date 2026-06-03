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В МЭР предложили дать продавцам отказаться от акций маркетплейсов - РИА Новости, 03.06.2026
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07:17 03.06.2026
В МЭР предложили дать продавцам отказаться от акций маркетплейсов

МЭР: продавцы должны иметь право отказаться от участия в акциях маркетплейсов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин заявил, что нужно предусмотреть в законе право продавцов на маркетплейсах отказаться от участия в акциях площадки без дискриминации с ее стороны.
  • По данным аналитического центра A2, почти 40% продавцов хотят иметь возможность отказаться от участия в акциях без штрафных санкций, но 34% боятся отказываться от таких скидок из-за возможных штрафов и снижения позиций в поисковой выдаче.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Продавцы на маркетплейсах должны иметь право отказаться от участия в акциях площадки без дискриминации с ее стороны, это стоит предусмотреть законом, заявил РИА Новости директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин.
В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.
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"Нужно двигаться в сторону того, чтобы в законодательстве были четко отражены возможности продавца без какого-либо ущерба, без какой-либо дискриминации отказываться от тех или иных скидочных акций и скидок за счет платформы", - рассказал Волошин.
Представитель министерства напомнил, что закон о платформенной экономике уже регулирует скидочные акции за счет продавца, а в будущем продавцам необходимо дать возможность управлять участием в акциях площадок.
Как выяснил для РИА Новости аналитический центр A2, две трети продавцов хотя бы раз сталкивались с тем, что маркетплейс самостоятельно устанавливал скидку на их товар. Каждый десятый респондент отметил, что сталкивается с такой практикой регулярно.
"Почти 40% продавцов хотят иметь возможность отказаться от участия в акциях без штрафных санкций. Сейчас 34% боятся отказываться от таких скидок, из них 13% признают прямые санкции за отказ - штрафы и снижение позиций в поисковой выдаче", - говорится в исследовании.
В прошлом году банки и маркетплейсы стали горячо обсуждать тему скидок на платформах. Кредитные организации обратили внимание, что площадки предоставляют дополнительные скидки на товары при оплате картами банков самих маркетплейсов. Тогда банки попросили обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы.
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