В МЭР предложили дать продавцам отказаться от акций маркетплейсов

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин заявил, что нужно предусмотреть в законе право продавцов на маркетплейсах отказаться от участия в акциях площадки без дискриминации с ее стороны.

По данным аналитического центра A2, почти 40% продавцов хотят иметь возможность отказаться от участия в акциях без штрафных санкций, но 34% боятся отказываться от таких скидок из-за возможных штрафов и снижения позиций в поисковой выдаче.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Продавцы на маркетплейсах должны иметь право отказаться от участия в акциях площадки без дискриминации с ее стороны, это стоит предусмотреть законом, заявил РИА Новости директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин.

В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.

"Нужно двигаться в сторону того, чтобы в законодательстве были четко отражены возможности продавца без какого-либо ущерба, без какой-либо дискриминации отказываться от тех или иных скидочных акций и скидок за счет платформы", - рассказал Волошин.

Представитель министерства напомнил, что закон о платформенной экономике уже регулирует скидочные акции за счет продавца, а в будущем продавцам необходимо дать возможность управлять участием в акциях площадок.

Как выяснил для РИА Новости аналитический центр A2, две трети продавцов хотя бы раз сталкивались с тем, что маркетплейс самостоятельно устанавливал скидку на их товар. Каждый десятый респондент отметил, что сталкивается с такой практикой регулярно.

"Почти 40% продавцов хотят иметь возможность отказаться от участия в акциях без штрафных санкций. Сейчас 34% боятся отказываться от таких скидок, из них 13% признают прямые санкции за отказ - штрафы и снижение позиций в поисковой выдаче", - говорится в исследовании.