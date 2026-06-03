Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Мелитополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке беспилотников ВСУ на Мелитополь пострадали шесть человек.
- Их жизни ничего не угрожает.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее в среду губернатор сообщил, что ВСУ осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности, используют беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя.
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