Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по школе №1 в Мелитополе.
- Возгорание кровли здания, вызванное атакой, ликвидировано силами МЧС России по Запорожской области, 30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по школе в Мелитополе, 30 сотрудников учебного заведения эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области региона Евгений Балицкий.
"Атаке подверглась общеобразовательная школа №1 города Мелитополя, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания – силами МЧС России по Запорожской области возгорание оперативно ликвидировано. Тридцать сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".