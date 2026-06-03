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ВСУ ударили по школе в Мелитополе - РИА Новости, 03.06.2026
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11:58 03.06.2026 (обновлено: 12:08 03.06.2026)
ВСУ ударили по школе в Мелитополе

Балицкий: ВСУ ударили по школе в Мелитополе, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по школе №1 в Мелитополе.
  • Возгорание кровли здания, вызванное атакой, ликвидировано силами МЧС России по Запорожской области, 30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по школе в Мелитополе, 30 сотрудников учебного заведения эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области региона Евгений Балицкий.
"Атаке подверглась общеобразовательная школа №1 города Мелитополя, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания – силами МЧС России по Запорожской области возгорание оперативно ликвидировано. Тридцать сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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