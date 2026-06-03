В Мелитополе при атаке ВСУ по мясокомбинату пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мелитополе разрушено здание мясокомбината в результате атаки БПЛА.
- Один человек ранен, ему оказывается медицинская помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Здание мясокомбината в Мелитополе разрушено в результате атаки ВСУ, ранен один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате массированной атаки БПЛА противника на город Мелитополь зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь", - сообщил Балицкий в своем канале в "Mакс".