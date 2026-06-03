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В Мелитополе при атаке ВСУ по мясокомбинату пострадал человек - РИА Новости, 03.06.2026
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11:58 03.06.2026 (обновлено: 12:05 03.06.2026)
В Мелитополе при атаке ВСУ по мясокомбинату пострадал человек

Балицкий: здание мясокомбината в Мелитополе разрушено из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мелитополе разрушено здание мясокомбината в результате атаки БПЛА.
  • Один человек ранен, ему оказывается медицинская помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Здание мясокомбината в Мелитополе разрушено в результате атаки ВСУ, ранен один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате массированной атаки БПЛА противника на город Мелитополь зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь", - сообщил Балицкий в своем канале в "Mакс".
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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