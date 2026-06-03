Александр Медведев оценил вероятность прихода россиянина на пост главы IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший президент КХЛ Александр Медведев считает, что в данный момент россиянину будет сложно возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF).
- Президент IIHF Люк Тардиф покинет свой пост в октябре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что в данный момент россиянину будет сложно возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF).
Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
«
"Я думаю, что очень трудно будет получить поддержку авторитетов", - ответил Медведев на вопрос о том, может ли в данный момент россиянин возглавить IIHF.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.