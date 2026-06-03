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Александр Медведев оценил вероятность прихода россиянина на пост главы IIHF - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
21:02 03.06.2026
Александр Медведев оценил вероятность прихода россиянина на пост главы IIHF

Александр Медведев заявил, что россиянину сейчас будет сложно возглавить IIHF

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Медведев
Александр Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент КХЛ Александр Медведев считает, что в данный момент россиянину будет сложно возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF).
  • Президент IIHF Люк Тардиф покинет свой пост в октябре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что в данный момент россиянину будет сложно возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF).
Ранее ‎‎президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
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"Я думаю, что очень трудно будет получить поддержку авторитетов", - ответил Медведев на вопрос о том, может ли в данный момент россиянин возглавить IIHF.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Александр Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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ХоккейМеждународная федерация хоккея (IIHF)КХЛ 2025-2026Александр МедведевЛюк Тардиф
 
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