Медведев поздравил Рауля Кастро с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев поздравил Рауля Кастро с 95-летием.
- Медведев отметил, что Кастро олицетворяет упорное стремление кубинского народа к независимости и символизирует патриотизм и мужество.
- Зампред Совбеза РФ подчеркнул участие Кастро в укреплении взаимодействия Москвы и Гаваны.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил государственного, политического и военного деятеля Кубы Рауля Кастро с 95-летием.
"Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 95-летия", - говорится в телеграмме Медведева, текст которой приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.
Зампред Совбеза РФ отметил, что Кастро в течение многих десятилетий высоко несет знамя революционной борьбы за правое дело.
"Будучи олицетворением упорного стремления кубинского народа к обретению истинной независимости и возможности самостоятельно определять свой путь развития, для миллионов людей вы стали ярким символом непреложного патриотизма, интернационализма, беспрецедентного мужества и последовательного искоренения неоколониальных практик в интересах построения более справедливого многополярного мироустройства", - подчеркнул Медведев.