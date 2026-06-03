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Медведев поздравил Рауля Кастро с юбилеем - РИА Новости, 03.06.2026
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09:44 03.06.2026
Медведев поздравил Рауля Кастро с юбилеем

Медведев поздравил Рауля Кастро с 95-летием

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев поздравил Рауля Кастро с 95-летием.
  • Медведев отметил, что Кастро олицетворяет упорное стремление кубинского народа к независимости и символизирует патриотизм и мужество.
  • Зампред Совбеза РФ подчеркнул участие Кастро в укреплении взаимодействия Москвы и Гаваны.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил государственного, политического и военного деятеля Кубы Рауля Кастро с 95-летием.
"Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 95-летия", - говорится в телеграмме Медведева, текст которой приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.
Зампред Совбеза РФ отметил, что Кастро в течение многих десятилетий высоко несет знамя революционной борьбы за правое дело.
"Будучи олицетворением упорного стремления кубинского народа к обретению истинной независимости и возможности самостоятельно определять свой путь развития, для миллионов людей вы стали ярким символом непреложного патриотизма, интернационализма, беспрецедентного мужества и последовательного искоренения неоколониальных практик в интересах построения более справедливого многополярного мироустройства", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, в поздравительной телеграмме Медведев отметил участие Кастро в укреплении всего комплекса взаимодействия Москвы и Гаваны. Это, как указал зампред Совбеза России, заложило основы нерушимого фундамента, на котором строятся по-настоящему дружеские связи двух стран.
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