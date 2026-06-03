Медведев поздравил Рауля Кастро с юбилеем

"Будучи олицетворением упорного стремления кубинского народа к обретению истинной независимости и возможности самостоятельно определять свой путь развития, для миллионов людей вы стали ярким символом непреложного патриотизма, интернационализма, беспрецедентного мужества и последовательного искоренения неоколониальных практик в интересах построения более справедливого многополярного мироустройства", - подчеркнул Медведев.