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Малкин и Кастерова воссоединились на дне рождения сына после развода - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
13:43 03.06.2026
Малкин и Кастерова воссоединились на дне рождения сына после развода

Малкин и Кастерова впервые воссоединились на юбилее сына после развода

© Фото : Соцсети Анны КастеровойЕвгений Малкин и Анна Кастерова
Евгений Малкин и Анна Кастерова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Соцсети Анны Кастеровой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский хоккеист Евгений Малкин и телеведущая Анна Кастерова, находящиеся в разводе, воссоединились ради 10-летнего юбилея своего сына Никиты.
  • Праздник прошел в футбольном стиле в шикарном загородном доме, где именинник пригласил своих близких друзей.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин и телеведущая Анна Кастерова вместе отпраздновали 10-летний юбилей своего сына Никита. Пара находится в разводе, но ради торжества воссоединилась в США и устроила праздник ребенку.
Вечеринка в футбольном стиле просто в шикарном загородном доме, куда именинник имел возможность пригласить близких друзей. Малкин и Кастерова с удовольствием фотографировались вместе и помогали задувать свечи сыну.
© Фото : Соцсети Анны КастеровойЕвгений Малкин и Анна Кастерова
Евгений Малкин и Анна Кастерова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Соцсети Анны Кастеровой
Евгений Малкин и Анна Кастерова
Ранее стало известно, что Малкин подписал новый однолетний контракт с "Питтсбург Пингвинз", рассчитанный до конца сезона 2026/27. Зарплата 39-летнего нападающего составит $5,5 млн за сезон, а еще $3,5 млн он может получить в виде бонусов.
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ХоккейЕвгений МалкинПиттсбург Пингвинз
 
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