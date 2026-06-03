Малкин и Кастерова воссоединились на дне рождения сына после развода

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин и телеведущая Анна Кастерова вместе отпраздновали 10-летний юбилей своего сына Никита. Пара находится в разводе, но ради торжества воссоединилась в США и устроила праздник ребенку.