Малкин и Кастерова воссоединились на дне рождения сына после развода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский хоккеист Евгений Малкин и телеведущая Анна Кастерова, находящиеся в разводе, воссоединились ради 10-летнего юбилея своего сына Никиты.
- Праздник прошел в футбольном стиле в шикарном загородном доме, где именинник пригласил своих близких друзей.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин и телеведущая Анна Кастерова вместе отпраздновали 10-летний юбилей своего сына Никита. Пара находится в разводе, но ради торжества воссоединилась в США и устроила праздник ребенку.
Вечеринка в футбольном стиле просто в шикарном загородном доме, куда именинник имел возможность пригласить близких друзей. Малкин и Кастерова с удовольствием фотографировались вместе и помогали задувать свечи сыну.
© Фото : Соцсети Анны КастеровойЕвгений Малкин и Анна Кастерова
© Фото : Соцсети Анны Кастеровой
Евгений Малкин и Анна Кастерова
Ранее стало известно, что Малкин подписал новый однолетний контракт с "Питтсбург Пингвинз", рассчитанный до конца сезона 2026/27. Зарплата 39-летнего нападающего составит $5,5 млн за сезон, а еще $3,5 млн он может получить в виде бонусов.