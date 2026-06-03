Мадьяр выступил против отмены права вето в ЕС

БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр не поддерживает идею отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством в ЕС.

"Нужно понимать и убеждать друг друга, а не побеждать. Люди хотят видеть Европейский союз, который основан на сильных государствах-членах, а не Соединенные Штаты Европы", - добавил политик.