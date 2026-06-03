Мадьяр выступил против отмены права вето в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петер Мадьяр не поддерживает идею отказа от принципа единогласия в пользу голосования большинством в ЕС.
- По мнению Мадьяра, несмотря на сложность поиска компромисса среди 27 государств, это чаще всего удается.
- Критики предложений по переходу к голосованию большинством считают, что такая реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр не поддерживает идею отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством в ЕС.
"Я не сторонник того, чтобы сейчас вводить голосование большинством голосов вместо принципа единогласия в ряде областей. Мы будем вести переговоры и найдем компромисс", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он упомянул, что долгое время был дипломатом в Европейском союзе и точно знает, как трудно найти компромисс среди 27 государств. При этом Мадьяр подчеркнул, что чаще всего это удается.
"Нужно понимать и убеждать друг друга, а не побеждать. Люди хотят видеть Европейский союз, который основан на сильных государствах-членах, а не Соединенные Штаты Европы", - добавил политик.
Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС. Критики таких предложений указывают на то, что подобная реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам, и усилить доминирование крупных стран внутри ЕС.