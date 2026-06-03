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Мадьяр выступил против отмены права вето в ЕС - РИА Новости, 03.06.2026
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12:12 03.06.2026
Мадьяр выступил против отмены права вето в ЕС

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Мадьяр выступил против отмены права вето в ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Мадьяр не поддерживает идею отказа от принципа единогласия в пользу голосования большинством в ЕС.
  • По мнению Мадьяра, несмотря на сложность поиска компромисса среди 27 государств, это чаще всего удается.
  • Критики предложений по переходу к голосованию большинством считают, что такая реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр не поддерживает идею отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством в ЕС.
"Я не сторонник того, чтобы сейчас вводить голосование большинством голосов вместо принципа единогласия в ряде областей. Мы будем вести переговоры и найдем компромисс", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Он упомянул, что долгое время был дипломатом в Европейском союзе и точно знает, как трудно найти компромисс среди 27 государств. При этом Мадьяр подчеркнул, что чаще всего это удается.
"Нужно понимать и убеждать друг друга, а не побеждать. Люди хотят видеть Европейский союз, который основан на сильных государствах-членах, а не Соединенные Штаты Европы", - добавил политик.
Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС. Критики таких предложений указывают на то, что подобная реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам, и усилить доминирование крупных стран внутри ЕС.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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