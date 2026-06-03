Ливан осудил ракетные удары по Кувейту и Бахрейну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ливан осуждает ракетные атаки против Кувейта и Бахрейна и выражает солидарность с властями этих стран.
БЕЙРУТ, 3 июн — РИА Новости. Ливан осуждает ракетные атаки против Кувейта и Бахрейна и выражает солидарность с властями двух стран, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.
Ранее представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван сообщил, что силы противовоздушной обороны в среду перехватили 13 баллистических ракет и 17 беспилотников. Командование Сил обороны Бахрейна, в свою очередь, заявило об уничтожении трех ракет и нескольких беспилотников, направленных в сторону королевства.
"Министерство иностранных дел Ливана выражает решительное осуждение преступных и продолжающихся атак против братского государства Кувейт, последней из которых стал вероломный удар по пассажирскому терминалу международного аэропорта Кувейта", — говорится в заявлении ведомства.
В МИД также осудили попытку нанесения удара по объектам в Бахрейне.
"Министерство также выражает решительное осуждение попытки атаковать гражданские объекты в Королевстве Бахрейн до того, как направленные туда ракеты были перехвачены силами ПВО Бахрейна", — отметили в ведомстве.
Ливанское внешнеполитическое ведомство подтвердило полную поддержку Кувейта и Бахрейна, их руководства и народов, а также выразило поддержку мерам, принимаемым властями двух государств для обеспечения безопасности и стабильности.