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Ливан осудил ракетные удары по Кувейту и Бахрейну - РИА Новости, 03.06.2026
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19:58 03.06.2026
Ливан осудил ракетные удары по Кувейту и Бахрейну

МИД Ливана осудил ракетные атаки против Кувейта и Бахрейна

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливан осуждает ракетные атаки против Кувейта и Бахрейна и выражает солидарность с властями этих стран.
БЕЙРУТ, 3 июн — РИА Новости. Ливан осуждает ракетные атаки против Кувейта и Бахрейна и выражает солидарность с властями двух стран, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.
Ранее представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван сообщил, что силы противовоздушной обороны в среду перехватили 13 баллистических ракет и 17 беспилотников. Командование Сил обороны Бахрейна, в свою очередь, заявило об уничтожении трех ракет и нескольких беспилотников, направленных в сторону королевства.
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"Министерство иностранных дел Ливана выражает решительное осуждение преступных и продолжающихся атак против братского государства Кувейт, последней из которых стал вероломный удар по пассажирскому терминалу международного аэропорта Кувейта", — говорится в заявлении ведомства.
В МИД также осудили попытку нанесения удара по объектам в Бахрейне.
"Министерство также выражает решительное осуждение попытки атаковать гражданские объекты в Королевстве Бахрейн до того, как направленные туда ракеты были перехвачены силами ПВО Бахрейна", — отметили в ведомстве.
Ливанское внешнеполитическое ведомство подтвердило полную поддержку Кувейта и Бахрейна, их руководства и народов, а также выразило поддержку мерам, принимаемым властями двух государств для обеспечения безопасности и стабильности.
МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории стран региона, и возложил прямую ответственность в том числе на Кувейт и Бахрейн.
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