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Рогов назвал заявление Каспарова* о Крыме словами предателя - РИА Новости, 03.06.2026
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15:16 03.06.2026 (обновлено: 15:20 03.06.2026)
Рогов назвал заявление Каспарова* о Крыме словами предателя

Рогов назвал слова Каспарова о возвращении Крыма Украине словами предателя

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГарри Каспаров*
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Гарри Каспаров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гарри Каспаров* в своих соцсетях написал, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины.
  • Владимир Рогов назвал заявление Каспарова* словами предателя и отметил, что тот делает подобные заявления в борьбе за денежные потоки от Запада.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Словами предателя назвал заявление шахматиста Гарри Каспарова* возвращении в перспективе Крыма под контроль Украины председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Каспаров* в своих соцсетях написал, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины, с развевающимся украинским флагом над Севастополем.
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"Заявление Каспарова* - это слова вышедшего в тираж беглого политикана, иноагента и предателя", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, Каспаров* делает подобные заявления в борьбе за сокращающиеся денежные потоки, которые Запад выделяет беглым политикам и общественникам для дискредитации и очернения России.
"Если говорить языком шахмат, который надеюсь еще понятен Каспарову*, то он будучи даже меньше, чем пешкой, пытается изобразить из себя ферзя", - добавил Рогов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
Каспаров* был объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента. Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова*. В апреле 2024 года Каспарова* уже заочно арестовывал Сыктывкарский городской суд по обвинению в создании террористического общества, его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.
В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении иноагента Михаила Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России"**, в том числе Каспарова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
** Организация выполняет функции иноагента и признана нежелательной в России
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РоссияРеспублика КрымУкраинаГарри КаспаровВладимир РоговВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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