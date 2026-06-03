Краткий пересказ от РИА ИИ Гарри Каспаров* в своих соцсетях написал, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины.

Владимир Рогов назвал заявление Каспарова* словами предателя и отметил, что тот делает подобные заявления в борьбе за денежные потоки от Запада.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Словами предателя назвал заявление шахматиста Гарри Каспарова* возвращении в перспективе Крыма под контроль Украины председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Каспаров* в своих соцсетях написал, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины, с развевающимся украинским флагом над Севастополем.

"Заявление Каспарова* - это слова вышедшего в тираж беглого политикана, иноагента и предателя", - сказал Рогов РИА Новости.

По его мнению, Каспаров * делает подобные заявления в борьбе за сокращающиеся денежные потоки, которые Запад выделяет беглым политикам и общественникам для дискредитации и очернения России

"Если говорить языком шахмат, который надеюсь еще понятен Каспарову*, то он будучи даже меньше, чем пешкой, пытается изобразить из себя ферзя", - добавил Рогов

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине . На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина , вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

Каспаров* был объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента. Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова*. В апреле 2024 года Каспарова* уже заочно арестовывал Сыктывкарский городской суд по обвинению в создании террористического общества, его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.

В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении иноагента Михаила Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России"**, в том числе Каспарова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.