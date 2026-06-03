В Крыму назвали ВСУ нацистами из-за удара по автобусу в Енакиево

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ВСУ нацистами из-за удара по следовавшему в Крым рейсовому автобусу в Енакиево (ДНР) и отметил, что со временем меняются только средства террора - "дроны вместо дубин".