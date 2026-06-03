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В Крыму назвали ВСУ нацистами из-за удара по автобусу в Енакиево - РИА Новости, 03.06.2026
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11:38 03.06.2026
В Крыму назвали ВСУ нацистами из-за удара по автобусу в Енакиево

Константинов назвал ВСУ нацистами из-за удара по автобусу в Енакиево в ДНР

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ВСУ нацистами из-за удара по рейсовому автобусу в Енакиево (ДНР).
  • Константинов отметил, что со временем изменились только средства террора — "дроны вместо дубин".
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ВСУ нацистами из-за удара по следовавшему в Крым рейсовому автобусу в Енакиево (ДНР) и отметил, что со временем меняются только средства террора - "дроны вместо дубин".
"Нацисты не меняются: с их атаки на автобус с крымчанами в Корсунь-Шевченковском, случившейся в феврале 2014 года, и терактом против пассажирского автобуса, изменились только средства террора: вместо дубин у них появились дроны, снабженные искусственным интеллектом. И мы знаем, кто вложил им в руки это оружие. И точно знаем, для чего", - написал Константинов в своем канале на платформе "Макс".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
Момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Опубликовано видео удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево
Вчера, 11:37
 
Донецкая Народная РеспубликаРеспублика КрымЕнакиевоВладимир КонстантиновДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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