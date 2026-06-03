Появились подробности о студенте, найденном мертвым в горах Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ В горах на южном берегу Крыма нашли тело пропавшего студента.

По предварительным данным правоохранительных органов, его смерть не носит криминальный характер.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Смерть найденного в горах Крыма студента, предварительно, не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Пропавшего неделю назад студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма , сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова.

"Тело, действительно, найдено во время поисков. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.

Скрипников пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в горно-лесистой местности.