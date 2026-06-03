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Появились подробности о студенте, найденном мертвым в горах Крыма - РИА Новости, 03.06.2026
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11:11 03.06.2026 (обновлено: 13:31 03.06.2026)
Появились подробности о студенте, найденном мертвым в горах Крыма

РИА Новости: смерть найденного студента в крымских горах не была криминальной

© Фото : ДПСО "ПоискКрым"/ВКонтактеПоиск в горах Крыма студента Александра Скрипникова
Поиск в горах Крыма студента Александра Скрипникова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : ДПСО "ПоискКрым"/ВКонтакте
Поиск в горах Крыма студента Александра Скрипникова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В горах на южном берегу Крыма нашли тело пропавшего студента.
  • По предварительным данным правоохранительных органов, его смерть не носит криминальный характер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Смерть найденного в горах Крыма студента, предварительно, не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Пропавшего неделю назад студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма, сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова.
"Тело, действительно, найдено во время поисков. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.
Скрипников пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в горно-лесистой местности.
Скрипников учился в Симферополе на геофаке, в день исчезновения 20-летний студент поехал в институт забирать документы, но туда не добрался.
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