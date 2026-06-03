Появились подробности о студенте, найденном мертвым в горах Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В горах на южном берегу Крыма нашли тело пропавшего студента.
- По предварительным данным правоохранительных органов, его смерть не носит криминальный характер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Смерть найденного в горах Крыма студента, предварительно, не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Пропавшего неделю назад студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма, сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова.
"Тело, действительно, найдено во время поисков. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.
Скрипников пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в горно-лесистой местности.
Скрипников учился в Симферополе на геофаке, в день исчезновения 20-летний студент поехал в институт забирать документы, но туда не добрался.
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