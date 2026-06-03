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В Минприроды рассказали о росте турпотока в Монголию - РИА Новости, 03.06.2026
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08:58 03.06.2026
В Минприроды рассказали о росте турпотока в Монголию

Козлов: Российские туристы стали в 1,6 раза чаще ездить в Монголию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом квартале 2026 года российские туристы стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года.
  • Власти России и Монголии проводят исследования на рынке туристических товаров и услуг, улучшают туристическую инфраструктуру и развивают трансграничные туристические маршруты.
  • В рамках межправительственной комиссии ведется диалог о запуске прямого рейса между столицами России и Монголии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Российские туристы в первом квартале 2026 года стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года, страны продолжают диалог о запуске прямого рейса между столицами, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"На протяжении последних пяти лет наблюдаем значительный рост туристического потока из России в Монголию. За первый квартал 2026 года турпоток вырос на 62% по сравнению с прошлым годом, что позволяет нам прогнозировать продолжение этой тенденции", - сказал министр.
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Он отметил, что сейчас власти двух стран проводят исследования на рынке туристических товаров и услуг, улучшают туристическую инфраструктуру, развивают трансграничные туристические маршруты, такие как "Великий чайный путь".
"Сегодня в Улан-Батор выполняются рейсы из Иркутска и Красноярска. В рамках межправкомиссии ведем диалог с монгольскими коллегами по поводу запуска прямого рейса между нашими столицами", - добавил Козлов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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