В Минприроды рассказали о росте турпотока в Монголию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом квартале 2026 года российские туристы стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- Власти России и Монголии проводят исследования на рынке туристических товаров и услуг, улучшают туристическую инфраструктуру и развивают трансграничные туристические маршруты.
- В рамках межправительственной комиссии ведется диалог о запуске прямого рейса между столицами России и Монголии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Российские туристы в первом квартале 2026 года стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года, страны продолжают диалог о запуске прямого рейса между столицами, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что сейчас власти двух стран проводят исследования на рынке туристических товаров и услуг, улучшают туристическую инфраструктуру, развивают трансграничные туристические маршруты, такие как "Великий чайный путь".
"Сегодня в Улан-Батор выполняются рейсы из Иркутска и Красноярска. В рамках межправкомиссии ведем диалог с монгольскими коллегами по поводу запуска прямого рейса между нашими столицами", - добавил Козлов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.