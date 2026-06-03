Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненное наказание, хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех исправительного учреждения, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.