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Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии - РИА Новости, 03.06.2026
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04:50 03.06.2026 (обновлено: 06:06 03.06.2026)
Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии

РИА Новости: Арашуков за взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЭкс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин"
Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии Черный дельфин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин", хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех исправительного учреждения.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненное наказание, хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех исправительного учреждения, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил бывшего сенатора к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненный срок, полученный по делу о заказных убийствах, 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии Черный дельфин в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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"(Взятка предназначалась) за совершение в пользу Арашукова заведомо незаконных действий, а именно дачи начальником оперативного отдела и начальником УФСИН России следующих незаконных указаний сотрудникам ФКУ ИК: о предоставлении Арашукову свиданий с его семьей и родственниками ежемесячно, предоставлении Арашукову посылок и передач с предметами и продукцией без ограничений, трудоустройстве Арашукова на производство сувенирного цеха, предоставлении Арашукову телефонных звонков с родственниками, переводе к Арашукову в помещение камерного типа (другого) осужденного к пожизненному лишению свободы", — говорится в документе.
Согласно материалам, Арашуков около пяти раз встречался с начальником оперативного отдела и предлагал сначала пять миллионов долларов, а при следующей встрече — пять миллионов рублей для передачи начальнику УФСИН, а для начальника оперативного отдела — один миллион рублей за привилегированные условия при отбывании наказания в виде неограниченных звонков, свиданий, посылок, выбора соседа по камере и места работы. Арашуков в рамках оперативно-разыскных мероприятий передавал через адвоката дважды миллион и два миллиона рублей через тайники, сообщения о местах нахождения которых приходили начальнику оперативного отдела от адвоката экс-сенатора. За это осужденный получил неположенные ему посылку, свидание с супругой и к нему перевели в камеру соседа.
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