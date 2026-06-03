Глава Минобороны Белоруссии оценил вероятность глобального конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о предельно высокой вероятности развязывания конфликта против России и Белоруссии, а также его последующую трансформацию в глобальный конфликт.
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал предельно высокой вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии, а также его последующую трансформацию в глобальный конфликт.
В Москве в среду проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.
"Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока", - сказал Хренин в ходе заседания, его слова приводит пресс-служба белорусского военного ведомства.