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Глава Минобороны Белоруссии оценил вероятность глобального конфликта - РИА Новости, 03.06.2026
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13:29 03.06.2026 (обновлено: 13:36 03.06.2026)
Глава Минобороны Белоруссии оценил вероятность глобального конфликта

Хренин: вероятность глобального конфликта предельно высока

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о предельно высокой вероятности развязывания конфликта против России и Белоруссии, а также его последующую трансформацию в глобальный конфликт.
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал предельно высокой вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии, а также его последующую трансформацию в глобальный конфликт.
В Москве в среду проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.
"Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока", - сказал Хренин в ходе заседания, его слова приводит пресс-служба белорусского военного ведомства.
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БелоруссияРоссияВ миреВиктор ХренинОДКБМосква
 
 
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