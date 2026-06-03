Келин заявил о возможных мерах против компаний, производящих БПЛА для Киева

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о возможных мерах против предприятий в Великобритании и Европе, производящих беспилотники для Киева.

Он подчеркнул, что на данный момент в подобных мерах нет необходимости, но такая необходимость может возникнуть в будущем.