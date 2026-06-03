Келин заявил о возможных мерах против компаний, производящих БПЛА для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о возможных мерах против предприятий в Великобритании и Европе, производящих беспилотники для Киева.
- Келин подчеркнул, что на данный момент в подобных мерах нет необходимости, но такая необходимость может возникнуть в будущем.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о возможных мерах против предприятий в Великобритании и Европе, производящих беспилотники для Киева.
В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, в Великобритании находятся три таких предприятия: Fire Point в Милденхолле, а также "Хорайзон тех" в Лондоне и Лестере.
"Появился новый инструмент, это передача производства на аутсорсинг различным странам, в том числе Великобритании, Дании, Канаде и другим. Этот вид аутсорсинга делает эти страны уязвимыми. В какой-то момент, если они продолжат это делать, нам придется принять определенные контрмеры. Я не буду говорить, о каких именно предприятиях идет речь, но мы знаем их адреса. Мы опубликовали их список, и они являются легкой целью", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он подчеркнул, что на данный момент в подобных мерах нет необходимости, но такая необходимость может возникнуть в будущем.