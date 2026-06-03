Рейтинг@Mail.ru
Келин заявил о возможных мерах против компаний, производящих БПЛА для Киева - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 03.06.2026
Келин заявил о возможных мерах против компаний, производящих БПЛА для Киева

Келин заявил о возможных мерах против производителей БПЛА в Британии и Европе

© Фото : Посольство России в Великобритании/XПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании/X
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о возможных мерах против предприятий в Великобритании и Европе, производящих беспилотники для Киева.
  • Келин подчеркнул, что на данный момент в подобных мерах нет необходимости, но такая необходимость может возникнуть в будущем.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о возможных мерах против предприятий в Великобритании и Европе, производящих беспилотники для Киева.
В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, в Великобритании находятся три таких предприятия: Fire Point в Милденхолле, а также "Хорайзон тех" в Лондоне и Лестере.
"Появился новый инструмент, это передача производства на аутсорсинг различным странам, в том числе Великобритании, Дании, Канаде и другим. Этот вид аутсорсинга делает эти страны уязвимыми. В какой-то момент, если они продолжат это делать, нам придется принять определенные контрмеры. Я не буду говорить, о каких именно предприятиях идет речь, но мы знаем их адреса. Мы опубликовали их список, и они являются легкой целью", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он подчеркнул, что на данный момент в подобных мерах нет необходимости, но такая необходимость может возникнуть в будущем.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Украина отдала производство БПЛА на аутсорс Великобритании, заявил Келин
Вчера, 21:13
 
В миреРоссияВеликобританияЛондонАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала