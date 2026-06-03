Кубинский депутат назвал обвинения США против Рауля Кастро политиканством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обвинения США в адрес Рауля Кастро являются политиканством и связаны прежде всего с внутренней политической борьбой в Штатах, заявил Херардо Эрнандес.
- Депутат считает, что у американцев нет никакой надежды предать Кастро суду или посадить его в тюрьму.
- Он связал это с приближением промежуточных выборов в конгресс США и борьбой за поддержку части кубино-американского электората.
ГАВАНА, 3 июн - РИА Новости. Обвинения властей США в адрес бывшего президента Кубы Рауля Кастро по делу о гибели в 1996 году самолетов организации "Братья во спасение" являются политиканством и связаны прежде всего с внутренней политической борьбой в Соединенных Штатах, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи народной власти Кубы Херардо Эрнандес.
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"Не думаю, что у них есть хоть какая-то надежда предать Рауля Кастро суду или посадить Рауля Кастро в тюрьму. Речь идет просто об акте политиканства, связанном прежде всего с их внутренними вопросами. Хотя, конечно, здесь мы воспринимаем это с большой обеспокоенностью и большим возмущением", - сказал Эрнандес, входивший в группу из пяти кубинцев, которые были осуждены в США в 2001 году в связи с делом о сбитых самолетах.
Минюст США подтвердил обвинения против Рауля Кастро
20 мая, 21:02
По словам депутата, обвинения против бывшего кубинского лидера выглядят скорее как элемент внутриполитической борьбы в США, чем как попытка добиться его реального судебного преследования - дело получило наибольший политический резонанс во Флориде, где проживает многочисленная кубинская диаспора и традиционно сильны жесткие критики Гаваны. Он связал это с приближением промежуточных выборов в конгресс США и борьбой за поддержку части кубино-американского электората.
Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш 20 мая подтвердил выдвижение обвинений против Рауля Кастро по статье о заговоре с целью убийства американских граждан в связи с уничтожением в 1996 году двух самолетов организации "Братья во спасение".
Эрнандес напомнил, что аналогичные обвинения ранее предъявлялись и ему самому, а представленные тогда доказательства носили исключительно косвенный характер. США в 1998 году арестовали его и еще четверых кубинцев по делу о сбитом самолете. В 2001 году их осудили за сговор с целью убийства и шпионаж.
По словам Эрнандеса, организация "Братья во спасение", которой руководил Хосе Басульто, неоднократно нарушала воздушное пространство Кубы. Он утверждает, что Басульто никогда не скрывал своего прошлого и гордился подготовкой, полученной от ЦРУ в сфере диверсионной деятельности и саботажа, а также своим участием в операциях против Кубы.
"Разве Вашингтон позволил бы произвольному воздушному судну нарушать свое воздушное пространство?" - задался вопросом кубинский парламентарий.
Он отметил, что до уничтожения самолетов Гавана направила около 16 дипломатических нот с призывом к США принять меры. По словам депутата, самолеты вылетали с территории Соединенных Штатов, нарушали заявленные планы полетов, вторгались в воздушное пространство Кубы, возвращались обратно и затем публично рассказывали о своих действиях, в том числе в присутствии журналистов, которых брали на борт.
"Куба долгое время жаловалась, а США начали действовать только после того, как произошло уничтожение самолетов. Тогда Хосе Басульто на некоторое время лишили лицензии пилота. Если бы это было сделано раньше, инцидента удалось бы избежать и эти жизни были бы спасены", - заявил Эрнандес.
В связи с этим он подчеркнул, что Гавана продолжает настаивать на том, что Рауль Кастро "не несет абсолютно никакой уголовной ответственности за произошедшее, которое является лишь актом самообороны любого суверенного государства".