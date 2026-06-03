Кубинский депутат назвал обвинения США против Рауля Кастро политиканством

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"Не думаю, что у них есть хоть какая-то надежда предать Рауля Кастро суду или посадить Рауля Кастро в тюрьму. Речь идет просто об акте политиканства, связанном прежде всего с их внутренними вопросами. Хотя, конечно, здесь мы воспринимаем это с большой обеспокоенностью и большим возмущением", - сказал Эрнандес, входивший в группу из пяти кубинцев, которые были осуждены в США в 2001 году в связи с делом о сбитых самолетах.