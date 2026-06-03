Эксперт назвал преследование Кастро нарушением международного права

Лопес-Леви полагает, что эта мера направлена на то, чтобы представить любые потенциальные действия против иностранных лидеров как полицейскую операцию, а не как внешнеполитическое решение или военную интервенцию.

"Отцы-основатели Соединенных Штатов считали, что конгресс играет важную роль в объявлении любой войны... Предъявляя обвинение Кастро, правительство, по сути, заявляет, что это операция по поддержанию правопорядка. Это не будет объявлением войны, это будет просто означать, что они обнаружили беглеца где-то за пределами США. Эта ситуация является нарушением не только международного права, но и внутреннего законодательства", - отметил эксперт.