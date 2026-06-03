Эксперт назвал преследование Кастро нарушением международного права

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.
- Эксперт Артуро Лопес-Леви считает обвинения США в адрес Рауля Кастро грубым нарушением международного права.
- По его мнению, обвинения направлены на то, чтобы представить любые потенциальные действия против иностранных лидеров как полицейскую операцию, а не как внешнеполитическое решение или военную интервенцию.
МОНТЕВИДЕО, 3 июн - РИА Новости. Обвинения США в адрес Рауля Кастро являются грубым нарушением международного права, таким мнение в беседе с РИА Новости поделился эксперт по отношениям Кубы и США Артуро Лопес-Леви.
США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.
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"Все это, в сочетании с тем, что произошло вокруг (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро, является грубым и вопиющим нарушением международного права", - отметил Лопес-Леви.
По его мнению, заявления США - это инструмент давления на Гавану. "Это как сказать кубинцам: смотрите, вас предупреждали о том, что может с вами случиться", - отметил эксперт.
Лопес-Леви полагает, что эта мера направлена на то, чтобы представить любые потенциальные действия против иностранных лидеров как полицейскую операцию, а не как внешнеполитическое решение или военную интервенцию.
"Отцы-основатели Соединенных Штатов считали, что конгресс играет важную роль в объявлении любой войны... Предъявляя обвинение Кастро, правительство, по сути, заявляет, что это операция по поддержанию правопорядка. Это не будет объявлением войны, это будет просто означать, что они обнаружили беглеца где-то за пределами США. Эта ситуация является нарушением не только международного права, но и внутреннего законодательства", - отметил эксперт.