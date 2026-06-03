Колумбийский сенатор прокомментировал обвинения США в адрес Рауля Кастро

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. Обвинения США в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро направлены на усиление агрессии против Кубы, несмотря на то, что Кастро всегда стремился сделать Латинскую Америку регионом мира, заявил РИА Новости колумбийский сенатор Хулиан Гальо, лично знакомый с Кастро.