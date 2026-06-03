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Колумбийский сенатор прокомментировал обвинения США в адрес Рауля Кастро - РИА Новости, 03.06.2026
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17:53 03.06.2026 (обновлено: 20:53 03.06.2026)
Колумбийский сенатор прокомментировал обвинения США в адрес Рауля Кастро

РИА Новости: в Колумбии считают, что США хотят усилить агрессию против Кубы

© AP Photo / Ismael FranciscoРауль Кастро
Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Ismael Francisco
Рауль Кастро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выдвинули обвинения против Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.
  • По мнению колумбийского сенатора Хулиана Гальо, обвинения против Рауля Кастро направлены на усиление агрессии против Кубы.
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. Обвинения США в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро направлены на усиление агрессии против Кубы, несмотря на то, что Кастро всегда стремился сделать Латинскую Америку регионом мира, заявил РИА Новости колумбийский сенатор Хулиан Гальо, лично знакомый с Кастро.
США 20 мая выдвинули обвинения против Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.
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"Обвинять такого человека, как Рауль Кастро, в терроризме - значит придавать вес агрессии, которая, будем надеяться, не повторится, как это случилось 3 января в Венесуэле... Они прекрасно понимают, что представляет собой его фигура, престиж, этический и моральный авторитет", - сказал сенатор.
По словам Гальо, вся жизнь Кастро посвящена борьбе за освобождение, суверенитет и независимость кубинского народа. В среду Кастро исполняется 95 лет.
"Без сомнения, он является фигурой огромной значимости не только в жизни и истории Кубы, но и в Латинской Америке и во всем мире... Он всегда стремился сделать Латинскую Америку и страны Карибского бассейна регионом мира, и я считаю, что это один из его основополагающих вкладов, который в сегодняшнем геополитическом контексте приобретает огромную и фундаментальную ценность", - отметил сенатор.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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