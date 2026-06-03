Дочь Рауля Кастро прокомментировала его преследование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.
- Дочь политика Мариэла Кастро Эспин заявила, что обвинения США против Рауля Кастро являются попыткой деморализовать народ Кубы.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравили Рауля Кастро с 95-летием.
ГАВАНА, 3 июн - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые США против экс-лидера Кубы Рауля Кастро, являются попыткой деморализовать народ острова, заявила РИА Новости дочь политика, депутат Мариэла Кастро Эспин.
США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.
"Еще один способ деморализовать народ – это попытка дискредитировать его наиболее значимых исторических, символических, моральных и этических деятелей", - сказала она в день рождения своего отца.
Собеседница агентства полагает, что действия США против ее отца также направлены на срыв празднования столетия со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
Третьего июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравили Рауля Кастро с 95-летием.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.