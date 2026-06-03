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Ямал и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере экологии - РИА Новости, 03.06.2026
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Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:16 03.06.2026
Ямал и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере экологии

Артюхов и Дюков договорились о сотрудничестве для повышения экологичности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков договорились о научно-техническом сотрудничестве для повышения экологичности промышленных и гражданских объектов, сообщает пресс-служба правительства округа.
"Мы с компанией давно уже работаем как партнеры и соавторы перемен на Ямале. Перечень сфер, по которым идет наше взаимодействие, охватывает практически все, что действительно важно для ямальцев. От экологической безопасности и поддержки семей до строительства поликлиник, школ, ледовых дворцов. Искренне благодарен коллегам из "Газпром нефти" за то, что наше сотрудничество всегда перерастает в конкретную пользу для развития Ямала", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
На встрече, по данным регионального правительства, стороны обсудили текущее сотрудничество и новые инициативы, направленные на снижение антропогенного воздействия на природу Ямала. Ее итогом стало подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве и обмене информацией для повышения экологичности промышленных и гражданских объектов региона.
В пресс-службе уточняют, что многолетнее сотрудничество региона и "Газпром нефти" охватывает широкий круг вопросов, включая природоохранную деятельность, стимулирование инвестиционных проектов, развитие экономики и социальной сферы автономного округа. Благодаря поддержке компании за последние годы на Ямале было возведено множество объектов социальной, спортивной, медицинской и образовательной инфраструктуры.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховАлександр ДюковГазпром
 
 
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