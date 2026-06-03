Ямал и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере экологии

"Мы с компанией давно уже работаем как партнеры и соавторы перемен на Ямале. Перечень сфер, по которым идет наше взаимодействие, охватывает практически все, что действительно важно для ямальцев. От экологической безопасности и поддержки семей до строительства поликлиник, школ, ледовых дворцов. Искренне благодарен коллегам из "Газпром нефти" за то, что наше сотрудничество всегда перерастает в конкретную пользу для развития Ямала", - приводятся в сообщении слова Артюхова.