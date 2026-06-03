Умер исполнитель песен к "Красавице и чудовищу" и "Аладдину" Пибо Брайсон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский певец Пибо Брайсон ушел из жизни в возрасте 75 лет 2 июня 2026 года.
- Пибо Брайсон получил две премии «Грэмми» в 1993 и 1994 годах за исполнение песен из мультфильмов «Красавица и чудовище» и «Алладин».
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Известный американский певец Пибо Брайсон, получивший две премии "Грэмми" за исполнение песен из мультфильмов "Красавица и чудовище" и "Алладин" студии Walt Disney, ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщила семья артиста.
"Семья двукратного обладателя премии "Грэмми", певца, автора песен и исполнителя баллад Пибо Брайсона сообщает о его кончине... Он мирно ушел из жизни... 2 июня 2026 года, в окружении любящей семьи и самых близких друзей", - приводит издание Variety заявление семьи артиста.
Брайсон получил премии "Грэмми" в 1993 и 1994 годах за исполнение песни Beauty and the Beast из мультфильма "Красавица и чудовище" вместе с Селин Дион и A Whole New World из "Алладина" в дуэте с Реджиной Белль.