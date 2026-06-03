Умер исполнитель песен к "Красавице и чудовищу" и "Аладдину" Пибо Брайсон

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский певец Пибо Брайсон ушел из жизни в возрасте 75 лет 2 июня 2026 года.

Пибо Брайсон получил две премии «Грэмми» в 1993 и 1994 годах за исполнение песен из мультфильмов «Красавица и чудовище» и «Алладин».

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Известный американский певец Пибо Брайсон, получивший две премии "Грэмми" за исполнение песен из мультфильмов "Красавица и чудовище" и "Алладин" студии Walt Disney, ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщила семья артиста.

"Семья двукратного обладателя премии "Грэмми", певца, автора песен и исполнителя баллад Пибо Брайсона сообщает о его кончине... Он мирно ушел из жизни... 2 июня 2026 года, в окружении любящей семьи и самых близких друзей", - приводит издание Variety заявление семьи артиста.