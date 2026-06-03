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Слуцкий предложил привязать ипотеку к ставке для тех, у кого нет льгот - РИА Новости, 03.06.2026
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04:07 03.06.2026
Слуцкий предложил привязать ипотеку к ставке для тех, у кого нет льгот

Слуцкий предложил привязать ипотеку к ключевой ставке для тех, у кого нет льгот

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить ипотечную ставку на покупку единственного жилья на уровне ключевой ставки Центробанка РФ для граждан, не подпадающих под льготные категории.
  • Слуцкий отметил, что сегодня рыночная ипотека недоступна для большинства россиян, так как ставки серьезно превышают ключевую.
  • По мнению Слуцкого, предложенная мера позволит обеспечить доступность ипотеки, снизить ежемесячный платеж на 25–40%, а также уменьшить число потенциальных банкротств и отток населения из регионов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить для граждан, не подпадающих под льготные категории, ипотечную ставку на покупку единственного жилья на уровне ключевой ставки Центробанка РФ.
Соответствующее обращение на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу вас рассмотреть предложение об установлении ипотечной ставки на покупку единственного жилья на уровне ключевой ставки Банка России для граждан, не подпадающих под льготные категории ипотеки, и направить позицию о возможности его реализации", - сказано в документе.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, сегодня рыночная ипотека недоступна для большинства россиян, превратившись из эффективного инструмента в недоступную роскошь. По его словам, ставка по такому кредитному продукту в подавляющем числе случаев серьезно превышает ключевую.
"Средние ставки на готовое жилье, предлагаемые банками, колеблются в районе 19-22%, некоторые банки, не стесняясь, задирают показатель до грабительских 25%. В итоге обычным гражданам по коммерческой ставке просто не купить свои квадратные метры. Для граждан, которые не относятся к льготным категориям, разрыв между государственной базовой ставкой и тем, что требуют с заемщика, составляет огромные 5-10%. Мы настаиваем на запрете банкам накручивать проценты", - добавил он.
Слуцкий считает, что указанная мера позволит обеспечить доступность ипотеки указанной категории граждан, снизить их ежемесячный платеж на 25-40%, а также уменьшить число потенциальных банкротств и отток населения из регионов.
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