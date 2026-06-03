"Ингосстрах" стал первым в рейтинге инновационности

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Ингосстрах" занял первое место в рейтинге инновационности страховых компаний фонда "Сколково" за 2025 год, сообщают данные исследования.

Компания возглавила список, набрав 187 баллов по заявленным критериям. Второе место в рейтинге заняла компания "Альфа-Страхование" (174 балла), третье – у "Абсолют-Страхование" (131 балл). Далее в списке идут "Сберстрахование" и "Совкомбанк-Страхование".

Исследование проведено среди 20 страховых компаний России на основе открытых данных и подтвержденной информации о взаимодействии страховщиков со стартапами. Методика опирается на 14 критериев в четырёх блоках: инновационная оргструктура, технологическая интеграция, инвестиции в инновации и сотрудничество со стартапами.

"Первое место в рейтинге “Сколково” — это признание зрелости инновационной системы “Ингосстраха”. За этим результатом стоит большая работа команд, которые переводят технологии в продукты, процессы и промышленную эксплуатацию", – отметил первый заместитель генерального директора "Ингосстрах" Иван Матвеев, его слова приводит пресс-служба компании.

Он подчеркнул, что для компании инновации — это не витрина и не эксперимент ради эксперимента.