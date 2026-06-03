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"Ингосстрах" стал первым в рейтинге инновационности - РИА Новости, 03.06.2026
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14:10 03.06.2026
"Ингосстрах" стал первым в рейтинге инновационности

"Ингосстрах" стал первым в рейтинге инновационности фонда "Сколково"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис страховой компании "Ингосстрах"
Офис страховой компании Ингосстрах - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис страховой компании "Ингосстрах"
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Ингосстрах" занял первое место в рейтинге инновационности страховых компаний фонда "Сколково" за 2025 год, сообщают данные исследования.
Компания возглавила список, набрав 187 баллов по заявленным критериям. Второе место в рейтинге заняла компания "Альфа-Страхование" (174 балла), третье – у "Абсолют-Страхование" (131 балл). Далее в списке идут "Сберстрахование" и "Совкомбанк-Страхование".
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Исследование проведено среди 20 страховых компаний России на основе открытых данных и подтвержденной информации о взаимодействии страховщиков со стартапами. Методика опирается на 14 критериев в четырёх блоках: инновационная оргструктура, технологическая интеграция, инвестиции в инновации и сотрудничество со стартапами.
"Первое место в рейтинге “Сколково” — это признание зрелости инновационной системы “Ингосстраха”. За этим результатом стоит большая работа команд, которые переводят технологии в продукты, процессы и промышленную эксплуатацию", – отметил первый заместитель генерального директора "Ингосстрах" Иван Матвеев, его слова приводит пресс-служба компании.
Он подчеркнул, что для компании инновации — это не витрина и не эксперимент ради эксперимента.
"Это способ быстрее решать задачи клиента и компании, сокращать ручной труд, повышать качество сервиса и создавать новые цифровые сценарии страхования. 187 баллов в рейтинге подтверждают, что выбранная модель работает", — делится Матвеев.
 
РоссияИнгосстрахСколково
 
 
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