Краткий пересказ от РИА ИИ По словам ректора Российской экономической школы Антона Суворова, люди часто принимают нерациональные решения, предсказать и преодолеть эти ошибки можно с помощью искусственного интеллекта.

Среди уязвимостей человеческого разума Суворов назвал самоуверенность, предвзятость подтверждения и недостаточное внимание к будущему.

У искусственного интеллекта тоже есть уязвимости: он может врать, ошибаться и старается понравиться пользователям, поэтому полностью доверять ему нельзя.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Люди часто принимают нерациональные решения, предсказать и преодолеть эти ошибки можно с помощью искусственного интеллекта, но полностью доверять ему нельзя, поскольку и у него есть собственные уязвимости, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов.

Самая распространенная ошибка человеческого разума, по его словам, - это самоуверенность.

« "Например, 80% водителей считают, что они водят машину лучше, чем остальные. С профессорами еще хуже ситуация - 95% верят, что читают лекции лучше, чем коллеги", - пояснил он.

Другая уязвимость - это так называемый феномен предвзятости подтверждения. "Это наблюдение о том, что мы легко верим информации, которая хорошо стыкуется с нашими убеждениями и вписывается в нашу картину мира, и воспринимаем в штыки то, что ей противоречит. Эта предвзятость мешает нам меняться, воспринимать новую информацию и обучаться", - объяснил он.

« "Третья уязвимость - недостаточное внимание к будущему. Конечно, это тоже нам всем свойственно, потому что мы живем здесь и сейчас. И сложно представить, что от того, что ты сейчас не находишь возможности накопить деньги на будущее, потом тебе будет тяжелее", - рассказал эксперт.

Эти уязвимости изучает поведенческая экономика. "Это фактически признание того, что есть систематические отклонения и от безупречной картины мира, и от рационального принятия решений, и понимание, что эти ошибки носят предсказуемый характер", - сказал Суворов.

Ученые с помощью ИИ могут просчитать эти ошибки и показать инструменты, которые помогут людям с ними справиться. Однако у ИИ тоже есть уязвимости: он может врать, ошибаться, а также старается понравиться пользователям.

« "У него есть задача, чтобы мы с удовольствием им пользовались. Ему не хочется, чтобы мы от него отказались. Отсюда, кстати, и его подхалимаж. Если он будет все время с нами спорить, нам это не понравится, и мы перестанем с ним общаться", - сказал Суворов.

Нельзя забывать, что ИИ также может допускать ошибки, хотя в последнее время он делает их все меньше. "Но это создает, на мой взгляд, более фундаментальный риск, потому что возникает соблазн доверить ему более сложную работу и расслабиться", - сказал эксперт.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.