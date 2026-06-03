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В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО - РИА Новости, 03.06.2026
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03:18 03.06.2026
В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО

РИА Новости: с 5 июня родители раненых бойцов СВО получат льготу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 5 июня в России вступают в силу законы, предоставляющие дополнительную трудовую льготу родителям или взрослым детям раненых бойцов СВО.
  • Родители или совершеннолетние дети участников СВО, ставших инвалидами I или II группы и продолжающих службу, получат право на ежегодный отпуск одновременно с ними.
  • Работодатель будет не вправе отказать в оформлении отпуска на те же даты.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России с 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которым родители или взрослые дети раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу, они смогут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом I или II группы, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон ("Единая Россия").
"Пятого июня вступают в силу законы, один из которых направлен на поддержку участников СВО и их семей... Федеральный закон от 25.05.2026 № 153-ФЗ вносит изменения в статью 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих", в соответствии с которыми родители раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу", - сказал Вольфсон.
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Депутат отметил, что проблема, которую решает закон, была выявлена по обращениям самих военнослужащих и их родных.
"Речь об участниках СВО, которые после тяжелого ранения стали инвалидами I или II группы, но при этом продолжают военную службу на отдельных должностях. Если такой военнослужащий не состоит в браке, его родители или совершеннолетние дети получают право на ежегодный отпуск одновременно с ним. До сих пор закон давал такое право только супругам военных", - подчеркнул он.
По словам парламентария, теперь, если военнослужащий не женат, провести с ним время отпуска и помочь с восстановлением ему смогут родители или взрослые дети.
"Работодатель будет не вправе отказать им в оформлении отпуска на эти же даты. Это точечное, но очень важное решение. Поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких – в числе ключевых приоритетов Государственной Думы, за последние два года мы приняли более полутора сотен законов, направленных на решение этой задачи, и будем продолжать эту работу", - заключил он.
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