В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ С 5 июня в России вступают в силу законы, предоставляющие дополнительную трудовую льготу родителям или взрослым детям раненых бойцов СВО.

Родители или совершеннолетние дети участников СВО, ставших инвалидами I или II группы и продолжающих службу, получат право на ежегодный отпуск одновременно с ними.

Работодатель будет не вправе отказать в оформлении отпуска на те же даты.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России с 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которым родители или взрослые дети раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу, они смогут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом I или II группы, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон ("Единая Россия").

"Пятого июня вступают в силу законы, один из которых направлен на поддержку участников СВО и их семей... Федеральный закон от 25.05.2026 № 153-ФЗ вносит изменения в статью 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих", в соответствии с которыми родители раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу", - сказал Вольфсон.

Депутат отметил, что проблема, которую решает закон, была выявлена по обращениям самих военнослужащих и их родных.

"Речь об участниках СВО, которые после тяжелого ранения стали инвалидами I или II группы, но при этом продолжают военную службу на отдельных должностях. Если такой военнослужащий не состоит в браке, его родители или совершеннолетние дети получают право на ежегодный отпуск одновременно с ним. До сих пор закон давал такое право только супругам военных", - подчеркнул он.

По словам парламентария, теперь, если военнослужащий не женат, провести с ним время отпуска и помочь с восстановлением ему смогут родители или взрослые дети.