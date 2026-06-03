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В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж за ЖКУ - РИА Новости, 03.06.2026
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02:19 03.06.2026
В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж за ЖКУ

РИА Новости: в случае ошибки платежа за ЖКУ нужно предоставить заявление в УК

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчет на оплату ЖКХ
Счет на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Счет на оплату ЖКХ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В случае ошибки при оплате ЖКУ жильцам следует обратиться с заявлением в организацию, выставляющую платежный документ, приложив к заявлению чек или банковскую квитанцию.
  • В заявлении необходимо указать дату, сумму платежа, адрес помещения и правильный лицевой счет.
  • Если средства ушли другому получателю, сначала стоит обратиться в банк и уточнить, возможно ли отменить или исправить платеж, а при отказе — решать вопрос через письменное требование к получателю платежа или в судебном порядке.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жильцам в случае ошибки при оплате ЖКУ следует обратиться с заявлением в организацию, выставляющую платежный документ, приложив к заявлению чек или банковскую квитанцию с обязательным указанием даты, суммы платежа, адреса помещения и правильного лицевого счета, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Если гражданин оплатил квитанцию дважды, указал неверный лицевой счет или ошибся в реквизитах, необходимо обратиться в организацию, которая выставляет платежный документ: управляющую компанию, ТСЖ, расчетный центр или ресурсоснабжающую организацию. К заявлению нужно приложить чек, банковскую квитанцию, указать дату, сумму платежа, адрес помещения и правильный лицевой счет", - сказал Якубовский.
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По его словам, дальше возможны два варианта: если деньги поступили тому же исполнителю, но были зачислены не на тот лицевой счет, нужно просить провести корректировку и отнести платеж на правильный адрес. Парламентарий добавил, что если образовалась переплата, гражданин вправе просить зачесть ее в счет будущих платежей либо вернуть деньги.
"Если же средства ушли совершенно иному получателю, сначала стоит оперативно обратиться в банк и уточнить, возможно ли отменить или уточнить платеж. Но после зачисления денег банк, как правило, не может просто так списать их обратно без правовых оснований. В этом случае вопрос решается через письменное требование к получателю платежа, а при отказе - в судебном порядке, в том числе как возврат неосновательного обогащения", - отметил он.
Якубовский указал на необходимость сохранения у жильцов всех подтверждающих документов: чека, заявления, ответа организации, переписки через ГИС ЖКХ, электронную почту или личный кабинет. Он подчеркнул, что это та доказательная база, которая позволяет быстро разобраться в ситуации и защитить права граждан.
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ОбществоАлександр ЯкубовскийГосдума РФТСЖ
 
 
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