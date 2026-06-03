В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж за ЖКУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В случае ошибки при оплате ЖКУ жильцам следует обратиться с заявлением в организацию, выставляющую платежный документ, приложив к заявлению чек или банковскую квитанцию.

В заявлении необходимо указать дату, сумму платежа, адрес помещения и правильный лицевой счет.

Если средства ушли другому получателю, сначала стоит обратиться в банк и уточнить, возможно ли отменить или исправить платеж, а при отказе — решать вопрос через письменное требование к получателю платежа или в судебном порядке.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жильцам в случае ошибки при оплате ЖКУ следует обратиться с заявлением в организацию, выставляющую платежный документ, приложив к заявлению чек или банковскую квитанцию с обязательным указанием даты, суммы платежа, адреса помещения и правильного лицевого счета, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Если гражданин оплатил квитанцию дважды, указал неверный лицевой счет или ошибся в реквизитах, необходимо обратиться в организацию, которая выставляет платежный документ: управляющую компанию, ТСЖ , расчетный центр или ресурсоснабжающую организацию. К заявлению нужно приложить чек, банковскую квитанцию, указать дату, сумму платежа, адрес помещения и правильный лицевой счет", - сказал Якубовский

По его словам, дальше возможны два варианта: если деньги поступили тому же исполнителю, но были зачислены не на тот лицевой счет, нужно просить провести корректировку и отнести платеж на правильный адрес. Парламентарий добавил, что если образовалась переплата, гражданин вправе просить зачесть ее в счет будущих платежей либо вернуть деньги.

"Если же средства ушли совершенно иному получателю, сначала стоит оперативно обратиться в банк и уточнить, возможно ли отменить или уточнить платеж. Но после зачисления денег банк, как правило, не может просто так списать их обратно без правовых оснований. В этом случае вопрос решается через письменное требование к получателю платежа, а при отказе - в судебном порядке, в том числе как возврат неосновательного обогащения", - отметил он.