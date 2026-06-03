СМИ: страны ЕС разделились из-за инициативы Франции по ядерному сдерживанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания».
- В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
- Предложение Франции привлекло девять европейских стран, но некоторые страны, например Италия, сомневаются в преимуществах этой схемы.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Страны Европы разделились по поводу инициативы Франции по сотрудничеству в области ядерного сдерживания, пишет издание Euractiv.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
"Предложение Франции расширить свой ядерный потенциал сдерживания уже привлекло девять европейских стран, однако преимущества, которые эта схема предоставит в дополнение к американскому ядерному зонтику, остаются неясными для других", - пишет издание, отмечая, что страны Европы "разделены" по этому вопросу.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, - а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим государствам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.