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Европа закрывает окно и открывает второй фронт против России - РИА Новости, 03.06.2026
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08:00 03.06.2026 (обновлено: 08:06 03.06.2026)

Европа закрывает окно и открывает второй фронт против России

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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У западных стратегов созрел новый план, как нас победить: на Украине не получается, так давайте откроем второй фронт на Балтике.
И вот уже главнокомандующий ВС Швеции рапортует потрясенной общественности, что на острове Готланд бывают перебои с водой и помехи в радио и виноваты тут, само собой, русские. А значит, этот невзрачный остров, населенный овцами и туристами, надо срочно превратить в шведский "авианосец".
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Увеличить военный контингент минимум на тысячу человек (вдобавок к уже имеющимся четырем с половиной тысячам), завезти технику, системы ПВО, обязательно танки. Встать в очередь за Зеленским и выклянчить у Трампа еще ракет для "Пэтриотов". И таким образом, окопавшись на Готланде, вести гибридную войну против России на Балтике.
Шведские эксперты с фамилиями на -сон расписывают, как российские военные непременно захотят устроить высадку на Готланде, не поясняя, зачем нам это вообще нужно — гонять овец, ухаживать за туристками? На этом острове почти все бары по воскресеньям закрыты, что там делать-то? Но — спокойствие, только спокойствие! Карлсоны всех спасут.
Разным прочим шведам вторят аналитики из американского центра RAND. Якобы Россия угрожает подводным интернет-кабелям на дне Балтийского моря. При этом элегантно замалчивается тот вопрос, что главная диверсия последних десятилетий на Балтике — подрыв "Северных потоков" — была осуществлена то ли украинцами, то ли натовцами и направлена как раз против России.
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Как бы там ни было, RAND предлагает руководству Североатлантического альянса нарастить разведдеятельность в Балтийском море, увеличить число патрулей и, главное, взять на себя военную инициативу в деле охраны кабелей, принадлежащих самым разным странам и частным компаниям. Это не просто милитаризация Балтики, это прямое военное давление на Россию, ведущее к захватам наших судов и дальнейшей эскалации — и просто выпрашивающее реальный ответный удар.
Тут же подсуетился Польский институт международных отношений, выкатив полный лжи и фальшивок доклад о "российском саботаже" на Балтике.
В общем, все было готово. Но чего-то не хватало. Ах, ну да, американцев. Рана от вывода контингентов США из Германии все еще кровоточит. Шведы обиженно заявили, что в учениях на Готланде принимали участие меньше американских военных, чем было заявлено изначально. Так есть ли вообще у европейцев шансы втравить Вашингтон в новую Северную войну, которую они пытаются сейчас состряпать?
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Ну, один ненормальный отставной генерал в Штатах нашелся и предложил Трампу устроить русским на Балтике "второй Ормузский пролив" — буквально заблокировать нам порты в Приморске и Усть-Луге, останавливать наши суда, устроить блокаду Калининграда.
Пропаганда понесла бредни генерала — его статью опубликовал сам "Форбс", — даже не обращая внимания на его тотальное безумие. Во-первых, ответ России на эти инициативы, согласно нашей стратегии, будет ядерным. Во-вторых, прилетит он не только по европейцам, но и по американцам, а это страшный сон для любой администрации в Белом доме.
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Но, самое главное, Ормузский пролив заблокировал отнюдь не Трамп — это сделали иранцы (кстати, сейчас они обещают до кучи перекрыть и Баб-эль-Мандебский пролив). Это свидетельство того, что американский флот и ВВС не в силах справиться даже с такой не самой богатой страной, как Иран. Лезть для них на Балтику стало бы чистым самоубийством, хотя европейцы были бы счастливы подставить их под удар, обезвредив конкурента и отомстив за все унижения.
Что ж, первую Северную войну мы вели 21 год, сумев сделать стремительно развивающийся ВПК драйвером экономики, истощив и погрузив в нищету всех своих соседей. Отступали, наступали, проигрывали, побеждали, покупали целые города и земли. Но в итоге Петр Великий вернул нам Балтийское побережье и прорубил окно в Европу.
Если нам навяжут вторую Северную войну, мы победим и в ней. А если Европа попытается закрыть окно, возьмемся за топор и прорубим его заново.
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АналитикаРоссияЕвропаБалтийское мореRAND
 
 
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