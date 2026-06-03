У западных стратегов созрел новый план, как нас победить: на Украине не получается, так давайте откроем второй фронт на Балтике.

И вот уже главнокомандующий ВС Швеции рапортует потрясенной общественности, что на острове Готланд бывают перебои с водой и помехи в радио и виноваты тут, само собой, русские. А значит, этот невзрачный остров, населенный овцами и туристами, надо срочно превратить в шведский "авианосец".

Увеличить военный контингент минимум на тысячу человек (вдобавок к уже имеющимся четырем с половиной тысячам), завезти технику, системы ПВО, обязательно танки. Встать в очередь за Зеленским и выклянчить у Трампа еще ракет для "Пэтриотов". И таким образом, окопавшись на Готланде, вести гибридную войну против России на Балтике.

Шведские эксперты с фамилиями на -сон расписывают, как российские военные непременно захотят устроить высадку на Готланде, не поясняя, зачем нам это вообще нужно — гонять овец, ухаживать за туристками? На этом острове почти все бары по воскресеньям закрыты, что там делать-то? Но — спокойствие, только спокойствие! Карлсоны всех спасут.

Разным прочим шведам вторят аналитики из американского центра RAND. Якобы Россия угрожает подводным интернет-кабелям на дне Балтийского моря. При этом элегантно замалчивается тот вопрос, что главная диверсия последних десятилетий на Балтике — подрыв "Северных потоков" — была осуществлена то ли украинцами, то ли натовцами и направлена как раз против России.

Как бы там ни было, RAND предлагает руководству Североатлантического альянса нарастить разведдеятельность в Балтийском море, увеличить число патрулей и, главное, взять на себя военную инициативу в деле охраны кабелей, принадлежащих самым разным странам и частным компаниям. Это не просто милитаризация Балтики, это прямое военное давление на Россию, ведущее к захватам наших судов и дальнейшей эскалации — и просто выпрашивающее реальный ответный удар.

Тут же подсуетился Польский институт международных отношений, выкатив полный лжи и фальшивок доклад о "российском саботаже" на Балтике.

В общем, все было готово. Но чего-то не хватало. Ах, ну да, американцев. Рана от вывода контингентов США из Германии все еще кровоточит. Шведы обиженно заявили, что в учениях на Готланде принимали участие меньше американских военных, чем было заявлено изначально. Так есть ли вообще у европейцев шансы втравить Вашингтон в новую Северную войну, которую они пытаются сейчас состряпать?

Ну, один ненормальный отставной генерал в Штатах нашелся и предложил Трампу устроить русским на Балтике "второй Ормузский пролив" — буквально заблокировать нам порты в Приморске и Усть-Луге, останавливать наши суда, устроить блокаду Калининграда.

Пропаганда понесла бредни генерала — его статью опубликовал сам "Форбс", — даже не обращая внимания на его тотальное безумие. Во-первых, ответ России на эти инициативы, согласно нашей стратегии, будет ядерным. Во-вторых, прилетит он не только по европейцам, но и по американцам, а это страшный сон для любой администрации в Белом доме.

Но, самое главное, Ормузский пролив заблокировал отнюдь не Трамп — это сделали иранцы (кстати, сейчас они обещают до кучи перекрыть и Баб-эль-Мандебский пролив). Это свидетельство того, что американский флот и ВВС не в силах справиться даже с такой не самой богатой страной, как Иран. Лезть для них на Балтику стало бы чистым самоубийством, хотя европейцы были бы счастливы подставить их под удар, обезвредив конкурента и отомстив за все унижения.

Что ж, первую Северную войну мы вели 21 год, сумев сделать стремительно развивающийся ВПК драйвером экономики, истощив и погрузив в нищету всех своих соседей. Отступали, наступали, проигрывали, побеждали, покупали целые города и земли. Но в итоге Петр Великий вернул нам Балтийское побережье и прорубил окно в Европу.