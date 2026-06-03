Евраев положительно оценил темпы благоустройства в Ярославской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Благоустройство в Ярославской области идет хорошими темпами, сообщил РИА Новости на Петербургском международной экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Михаил Евраев.
"Общественные территории для благоустройства жители выбирают сами в ходе ежегодного Всероссийского голосования по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Люди проявляют высокую активность, и всегда мы в числе регионов с самыми высокими показателями. Благоустройство у нас идет большими, хорошими темпами. Мы выигрываем гранты в конкурсе создания комфортной городской среды, с 2022 года побеждали уже 12 раз, привлекли 995 миллионов рублей. В этом году заявляем от региона 11 проектов", – пояснил Евраев.
Он отметил, что в регионе полностью обновлен подвижной состав общественного транспорта - 1212 единиц. Полностью новые автобусы, электробусы, трамваи. В этом году также закуплены новые троллейбусы.
Кроме того, Евраев рассказал, что объемы строительства жилья в Ярославской области оцениваются примерно почти в миллион квадратных метров в год.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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8 октября 2025, 21:13