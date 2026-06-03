Евраев положительно оценил темпы благоустройства в Ярославской области

"Общественные территории для благоустройства жители выбирают сами в ходе ежегодного Всероссийского голосования по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Люди проявляют высокую активность, и всегда мы в числе регионов с самыми высокими показателями. Благоустройство у нас идет большими, хорошими темпами. Мы выигрываем гранты в конкурсе создания комфортной городской среды, с 2022 года побеждали уже 12 раз, привлекли 995 миллионов рублей. В этом году заявляем от региона 11 проектов", – пояснил Евраев.