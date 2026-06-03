Евраев сообщил о росте ВРП Ярославской области на 16,1% в год

C.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ярославская область хорошо развивается и растет по Валовому региональному продукту (ВРП) на 16,1% в год, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Михаил Евраев.

"Экономика у нас довольно мощная. Сейчас мы хорошо развиваемся, растем по ВРП примерно на 16,1% в год. Каждый год по баллам регионального продукта, это хороший рост. И вышли уже на более 1 триллиона 140 миллиардов рублей. Также за 2022-2025 года регион реализовал инвестпроектов примерно на 600 миллиардов рублей", – сообщил Евраев.

Он добавил, что экономика в регионе дифференцированная. Есть разные отрасли, а также есть и те, которые являются традиционными для региона – это двигателестроение, обрабатывающая промышленность, химия, нефтехимия, фармацевтика.