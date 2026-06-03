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Евраев сообщил о росте ВРП Ярославской области на 16,1% в год - РИА Новости, 03.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:27 03.06.2026
Евраев сообщил о росте ВРП Ярославской области на 16,1% в год

Евраев: ВРП Ярославской области растет на 16,1% в год

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ярославская область хорошо развивается и растет по Валовому региональному продукту (ВРП) на 16,1% в год, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Михаил Евраев.
"Экономика у нас довольно мощная. Сейчас мы хорошо развиваемся, растем по ВРП примерно на 16,1% в год. Каждый год по баллам регионального продукта, это хороший рост. И вышли уже на более 1 триллиона 140 миллиардов рублей. Также за 2022-2025 года регион реализовал инвестпроектов примерно на 600 миллиардов рублей", – сообщил Евраев.
Он добавил, что экономика в регионе дифференцированная. Есть разные отрасли, а также есть и те, которые являются традиционными для региона – это двигателестроение, обрабатывающая промышленность, химия, нефтехимия, фармацевтика.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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