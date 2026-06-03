Жители Эстонии возмутились из-за новых тарифов на газ

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июня 2026 года в Эстонии вводится обязательный сбор за газ в размере 7,32 евро в месяц независимо от объема потребления, с дополнительной оплатой 11 центов за кубометр газа.

Решение эстонских властей о повышении тарифов на газ вызвало негодование среди жителей страны.

Среди жителей Эстонии есть и те, кто смирился с повышением цен на коммунальные услуги.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жители Эстонии возмутились из-за увеличения правительством тарифов на газ с начала июня, выяснило РИА Новости, проанализировав комментарии в соцсетях.

С 1 июня 2026 года правительством Эстонии был введен обязательный сбор за газ независимо от объема потребления. Его размер составит 7,32 евро в месяц. К этой сумме прибавится дополнительная оплата, привязанная к объему потребления, она составит 11 центов за кубометр и газа.

Подобное решение эстонских властей вызвало негодование жителей страны. Одним из первых возмутился активист Андрей Заренков , опубликовав пост о повышении тарифа.

"Мой гнев и злость пусть обрушится на них (власти — ред.)", — написал Заренков на своей странице в соцсети Facebook *.

Он также напомнил о низких прибавках к пенсиям и небольших дотациях для эстонских детей и инвалидов, которые несопоставимы с установленными за коммунальные услуги ценами.

"Детям — 20 евро, а себе тысячу евро. Молодцы", — раскритиковал власть один из подписчиков активиста Юрий Григорьев.

Еще один пользователь соцсети, Юрий Езерский, высказал мнение, что власти таким образом будут испытывать терпение народа и в итоге доведут его до полного банкротства.

"Такое поведение рождает безнаказанность и наглость", — констатировал он.

Впрочем среди высказывающихся оказались и те, кто смирился с высоким ценами за коммунальные услуги в Эстонии.

"После цен на отопление ничего не страшно", — сказала подписчица активиста Наталья Главатская.

Пользователь соцсетей Константин Самарин, комментируя пост Заренкова о тарифах, напомнил, как жители стран Балтии радовались отключению от российской энергосистемы.

"А какие пляски с бубнами были при отключении от российской энергосистемы. С каким восторгом отказывались от российской нефти, газа, электроэнергии. Еще и выкладки давали, на сколько это выгодно. Теперь аукается", — написал он.

Латвия , Эстония и Литва в 2025 году вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ, названного по первым буквам стран-участниц ( Белоруссия , Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы