Рейтинг@Mail.ru
Жители Эстонии возмутились из-за новых тарифов на газ - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 03.06.2026 (обновлено: 06:03 03.06.2026)
Жители Эстонии возмутились из-за новых тарифов на газ

РИА Новости: эстонцы возмутились из-за новых тарифов на газ

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня 2026 года в Эстонии вводится обязательный сбор за газ в размере 7,32 евро в месяц независимо от объема потребления, с дополнительной оплатой 11 центов за кубометр газа.
  • Решение эстонских властей о повышении тарифов на газ вызвало негодование среди жителей страны.
  • Среди жителей Эстонии есть и те, кто смирился с повышением цен на коммунальные услуги.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жители Эстонии возмутились из-за увеличения правительством тарифов на газ с начала июня, выяснило РИА Новости, проанализировав комментарии в соцсетях.
С 1 июня 2026 года правительством Эстонии был введен обязательный сбор за газ независимо от объема потребления. Его размер составит 7,32 евро в месяц. К этой сумме прибавится дополнительная оплата, привязанная к объему потребления, она составит 11 центов за кубометр и газа.
Очередь на въезд в российский Ивангород на КПП со стороны эстонского города Нарва - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Очередь на въезд в Россию выстроилась со стороны Эстонии
31 мая, 20:03
Подобное решение эстонских властей вызвало негодование жителей страны. Одним из первых возмутился активист Андрей Заренков, опубликовав пост о повышении тарифа.
"Мой гнев и злость пусть обрушится на них (власти — ред.)", — написал Заренков на своей странице в соцсети Facebook*.
Он также напомнил о низких прибавках к пенсиям и небольших дотациях для эстонских детей и инвалидов, которые несопоставимы с установленными за коммунальные услуги ценами.
"Детям — 20 евро, а себе тысячу евро. Молодцы", — раскритиковал власть один из подписчиков активиста Юрий Григорьев.
Таллин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ученые прогнозируют сокращение населения Эстонии почти вдвое к концу века
25 мая, 16:07
Еще один пользователь соцсети, Юрий Езерский, высказал мнение, что власти таким образом будут испытывать терпение народа и в итоге доведут его до полного банкротства.
"Такое поведение рождает безнаказанность и наглость", — констатировал он.
Впрочем среди высказывающихся оказались и те, кто смирился с высоким ценами за коммунальные услуги в Эстонии.
"После цен на отопление ничего не страшно", — сказала подписчица активиста Наталья Главатская.
Пользователь соцсетей Константин Самарин, комментируя пост Заренкова о тарифах, напомнил, как жители стран Балтии радовались отключению от российской энергосистемы.
"А какие пляски с бубнами были при отключении от российской энергосистемы. С каким восторгом отказывались от российской нефти, газа, электроэнергии. Еще и выкладки давали, на сколько это выгодно. Теперь аукается", — написал он.
Латвия, Эстония и Литва в 2025 году вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ, названного по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Эстония пытается отойти от договоренностей по Чудскому озеру, заявила ФСБ
27 мая, 19:06
 
ЭстонияРоссияЛатвияАндрей ЗаренковFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала