СМИ: в Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией

Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорить прохождение границы с Россией в Нарве физически невозможно, и при этом отказался открыть дополнительные погранпереходы, отметив, что пересечение границы станет быстрее, если в РФ будут ездить меньше людей.