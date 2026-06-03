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СМИ: в Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией - РИА Новости, 03.06.2026
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23:20 03.06.2026
СМИ: в Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией

Postimees: в Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией

© Фото : Vabariigi ValitsusПограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Vabariigi Valitsus
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В эстонской Нарве процветает торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией, пишут СМИ.
  • Полиция Эстонии знает о продавцах мест в очереди, но не может запретить подобные действия, так как в них нет состава преступления.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией процветает в эстонской Нарве, пишет газета Postimees.
"Чтобы попасть в Россию через погранпункт в Нарве может потребоваться больше половины дня, и все больше путешественников жалуются в социальных сетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, стоя в очереди за других", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, такой бизнес процветает, место в очереди может обойтись желающему в сумму до 160 евро. Департамент полиции и погранохраны Эстонии знает о таких продавцах, однако правоохранители не могут запретить подобные действия, поскольку в них нет состава преступления, уточняет газета.
Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорить прохождение границы с Россией в Нарве физически невозможно, и при этом отказался открыть дополнительные погранпереходы, отметив, что пересечение границы станет быстрее, если в РФ будут ездить меньше людей.
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