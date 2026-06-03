СМИ: в Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эстонской Нарве процветает торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией, пишут СМИ.
- Полиция Эстонии знает о продавцах мест в очереди, но не может запретить подобные действия, так как в них нет состава преступления.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией процветает в эстонской Нарве, пишет газета Postimees.
Как отмечает издание, такой бизнес процветает, место в очереди может обойтись желающему в сумму до 160 евро. Департамент полиции и погранохраны Эстонии знает о таких продавцах, однако правоохранители не могут запретить подобные действия, поскольку в них нет состава преступления, уточняет газета.
Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорить прохождение границы с Россией в Нарве физически невозможно, и при этом отказался открыть дополнительные погранпереходы, отметив, что пересечение границы станет быстрее, если в РФ будут ездить меньше людей.
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17 декабря 2025, 10:05