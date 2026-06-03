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Мадьяр рассказал об условии вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 03.06.2026
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21:45 03.06.2026 (обновлено: 22:07 03.06.2026)
Мадьяр рассказал об условии вступления Украины в ЕС

Мадьяр назвал условие для согласия Венгрии на переговоры о членстве Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия готова согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС при условии соблюдения плана по восстановлению прав закарпатских венгров, заявил Мадьяр.
  • По итогам переговоров экспертов Украины и Венгрии Киев гарантировал расширение сферы применения венгерского языка в Закарпатье.
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Венгрия готова будет согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.
По его словам, по итогам переговоров венгерских и украинских экспертов Киев взял на себя гарантии существенного расширения сферы применения венгерского языка в Закарпатье.
"С учетом этого всеобъемлющего соглашения венгерское правительство призывает Украину изменить план действий в отношении меньшинств с учетом договоренностей. Если это произойдет, Венгрия согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

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