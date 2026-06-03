Мадьяр рассказал об условии вступления Украины в ЕС

БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Венгрия готова будет согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.