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СМИ: ЕС обсуждает отмену статуса беженцев для украинцев призывного возраста - РИА Новости, 03.06.2026
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12:45 03.06.2026
СМИ: ЕС обсуждает отмену статуса беженцев для украинцев призывного возраста

Politico: ЕС может отменить статус беженцев для украинцев призывного возраста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Евросоюзе обсуждается возможность ограничения доступа к режиму временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.
  • Некоторые европейские дипломаты считают, что инициатива может быть связана с нехваткой военных на Украине.
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. В Евросоюзе обсуждается возможность ограничения доступа к режиму временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, вопрос будущего режима временной защиты для более чем четырех миллионов украинских беженцев в среду обсуждают постпреды стран ЕС.
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Как сообщили Politico несколько европейских дипломатов, одна из обсуждаемых идей предполагает ограничение доступа к временной защите для украинских мужчин призывного возраста.
Как заявил один дипломатический источник, "пока преждевременно говорить о возможном принятии подобных решений и необходимо дождаться оценки Европейской комиссии".
Издание пишет, что, по мнению некоторых европейских дипломатов, инициатива может быть связана с нехваткой военных на Украине.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.
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По информации Politico, никаких решений по вопросу в среду не ожидается. Как сообщили дипломаты изданию, министры стран ЕС в ближайшие дни лишь дадут политические ориентиры Еврокомиссии, которая готовит предложения по дальнейшей судьбе механизма временной защиты.
Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения в ближайшие недели.
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