В "Единой России" выступили за расширение белых списков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В "Единой России" считают необходимым расширить перечень ресурсов, которые входят в белые списки.
- Белые списки должны содержать сервисы услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан и которые необходимы для поддержания их комфорта, здоровья и безопасности.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В "Единой России" считают необходимым расширить перечень ресурсов, которые входят в белые списки, сообщил координатор партпроекта "Цифровая Россия", член Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Как отметил депутат, белые списки должны содержать сервисы услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан.
"Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция "Единой России" однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность", — подчеркнул он.