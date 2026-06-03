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В "Единой России" выступили за расширение белых списков - РИА Новости, 03.06.2026
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11:53 03.06.2026 (обновлено: 14:17 03.06.2026)
В "Единой России" выступили за расширение белых списков

Немкин: "Единая Россия" считает необходимым расширить белые списки

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В "Единой России" считают необходимым расширить перечень ресурсов, которые входят в белые списки.
  • Белые списки должны содержать сервисы услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан и которые необходимы для поддержания их комфорта, здоровья и безопасности.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В "Единой России" считают необходимым расширить перечень ресурсов, которые входят в белые списки, сообщил координатор партпроекта "Цифровая Россия", член Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
"Сегодня в белые списки уже входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские сервисы, но запросы людей, их пожелания на встречах с кандидатами от партии в ходе предварительного голосования показали, что их необходимо расширять", — приводят слова Немкина на сайте партии.
Как отметил депутат, белые списки должны содержать сервисы услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан.
"Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция "Единой России" однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность", — подчеркнул он.
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