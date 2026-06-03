Экс-директор нижегородского филиала РАНХиГС получил четыре года колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Парамонов приговорен к 4 годам колонии строгого режима.

Парамонов также должен выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей и на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Бывший директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александр Парамонов, обвиняемый в получении взяток, приговорен к 4 годам колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в Нижегородском районном суде.

"Парамонову назначили 4 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 3 миллионов рублей", – сказала собеседница агентства.

Парамонову также на 5 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях.

По данным следствия, в период с января 2019 по март 2025 года Парамонов, действуя в составе организованной группы с должностным лицом учебного учреждения, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и направлено в суд, получал взятки за беспрепятственное зачисление абитуриентов в колледж, проставление им положительных оценок и содействие в дальнейшем получении документов о высшем и среднем профессиональном образовании без фактического прохождения обучения. Сумма взяток превысила 1,5 миллиона рублей.

Также по данным следствия, в период с февраля 2023 по март 2025 года Парамонов трудоустроил гражданина на должность специалиста, который фактически осуществлял функции личного водителя его супруги, чем учреждению причинен ущерб на сумму более 3,2 миллиона рублей.

Кроме того, утверждает следствие, Парамонов получил от подчиненных сотрудников 7,9 миллиона рублей, начисленных им в качестве премий. Также в 2023 году он присвоил денежные средства вуза в сумме 280 тысяч рублей, вверенные ему для проведения турнира по боксу, представив фиктивные документы о выполненных работах в рамках организации спортивного мероприятия.