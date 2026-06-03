Ученик отстоял в суде аннулированный за шпаргалку результат ЕГЭ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ученику из Кабардино-Балкарии удалось в суде отстоять результат ЕГЭ по физике, который ранее был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Экзамен прошел без замечаний, ученик не удалялся из аудитории. Однако позже государственная экзаменационная комиссия республики на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги "неустановленного формата", и аннулировала работу. Ученик указал, что правила не нарушал и пользовался черновиком, а не шпаргалкой.

Суд первой инстанции посмотрел ролик и не смог определить наличие шпаргалок. Кроме того, ученика отказались привлекать к административной ответственности по статье "об умышленном искажении результатов экзаменов" из-за отсутствия состава правонарушения.

Суд республики удовлетворил требования ученика, признав аннулирование результатов незаконным и обязав утвердить результат тестирования.