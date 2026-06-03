В Подмосковье рассказали о поощрении учителей за стобалльников на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учителя из Подмосковья, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.
- В прошлом году такую выплату получили 103 учителя.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Учителя из Подмосковья, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"В Московской области педагогам, которые подготовили двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, будет выплачено 150 тысяч рублей", – сказал Брынцалов.
Он отметил, что в прошлом году такую выплату получили 103 учителя.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня.