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В Подмосковье рассказали о поощрении учителей за стобалльников на ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2026
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05:36 03.06.2026
В Подмосковье рассказали о поощрении учителей за стобалльников на ЕГЭ

Учителя из Подмосковья получат 150 тысяч рублей за стобалльников на ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПаспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учителя из Подмосковья, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.
  • В прошлом году такую выплату получили 103 учителя.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Учителя из Подмосковья, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Московской области педагогам, которые подготовили двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, будет выплачено 150 тысяч рублей", – сказал Брынцалов.
Он отметил, что в прошлом году такую выплату получили 103 учителя.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня.
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Московская область (Подмосковье)РоссияИгорь БрынцаловМосковская областная думаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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