В Подмосковье рассказали о поощрении учителей за стобалльников на ЕГЭ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Учителя из Подмосковья, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.