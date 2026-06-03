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Ефимов: Москва на ПМЭФ представляет проекты в Коммунарке - РИА Новости, 03.06.2026
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11:32 03.06.2026
Ефимов: Москва на ПМЭФ представляет проекты в Коммунарке

Ефимов: Москва представляет на ПМЭФ научный и культурный кластер в Коммунарке

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Будущий научно-образовательный и культурный кластер в Коммунарке занимает центральную часть стенда правительства Москвы на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в Москве приоритетным направлением градостроительного развития является формирование центров экономического роста. Именно таким будет кластер в Коммунарке, где расположатся кампус МГТУ "Станкин", депозитарно-выставочный комплекс и суперколледж.
"Такой подход помогает формировать новые центры деловой и общественной активности за пределами исторического центра столицы. В совокупности эти проекты создают в Коммунарке современный городской центр, где будут сосредоточены возможности для обучения, профессионального роста, научной деятельности и культурного развития", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как указывается в сообщении, на стенде будет интерактивный макет суперколледжа с подъемным механизмом – с его помощью можно будет рассмотреть, как устроена внутренняя часть объекта. Площадь этого комплекса превысит 113 тысяч квадратных метров, здесь смогут обучаться свыше 16 тысяч студентов.
Депозитарно-выставочный комплекс получил макет с подъемной крышей, так что гости стенда смогут посмотреть, как устроены зоны открытого хранения музейных коллекций, выставочные пространства и реставрационные мастерские, говорится в сообщении.
Отдельное место в экспозиции, как добавляется в нем, занимает и макет кампуса МГТУ "Станкин".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ в 2026 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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