Ефимов: Москва на ПМЭФ представляет проекты в Коммунарке

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Будущий научно-образовательный и культурный кластер в Коммунарке занимает центральную часть стенда правительства Москвы на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что в Москве приоритетным направлением градостроительного развития является формирование центров экономического роста. Именно таким будет кластер в Коммунарке, где расположатся кампус МГТУ "Станкин", депозитарно-выставочный комплекс и суперколледж.

"Такой подход помогает формировать новые центры деловой и общественной активности за пределами исторического центра столицы. В совокупности эти проекты создают в Коммунарке современный городской центр, где будут сосредоточены возможности для обучения, профессионального роста, научной деятельности и культурного развития", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как указывается в сообщении, на стенде будет интерактивный макет суперколледжа с подъемным механизмом – с его помощью можно будет рассмотреть, как устроена внутренняя часть объекта. Площадь этого комплекса превысит 113 тысяч квадратных метров, здесь смогут обучаться свыше 16 тысяч студентов.

Депозитарно-выставочный комплекс получил макет с подъемной крышей, так что гости стенда смогут посмотреть, как устроены зоны открытого хранения музейных коллекций, выставочные пространства и реставрационные мастерские, говорится в сообщении.

Отдельное место в экспозиции, как добавляется в нем, занимает и макет кампуса МГТУ "Станкин".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ в 2026 году.