Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК. Архивное фото

Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

© REUTERS / Stringer Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

ВОЗ подтвердила 60 смертей от Эболы в ДРК

Краткий пересказ от РИА ИИ ВОЗ подтвердила 344 случая заражения Эболой и 60 смертей в ДРК.

Также в Уганде подтвердили 15 случаев Эболы и одну смерть, при этом восемь пациентов в ДРК и Уганде выздоровели, однако риск распространения болезни на национальном уровне оценивается ВОЗ как очень высокий.

ЖЕНЕВА, 3 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 344 случая заражения Эболой и 60 смертей в ДРК, число подозреваемых случаев снижено до 116, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ДРК ВОЗ подтвердила 344 случая заражения Эболой и 60 случаев смерти. При этом число подозреваемых случаев снижено до 116", - сказал он на пресс-конференции в Женеве

Гебрейесус отметил, что это число снижено с более чем тысячи случаев на прошлой неделе за счет исключения других заболеваний со схожими симптомами.

В соседней Уганде подтверждены 15 случаев Эболы и одна смерть.

При этом восемь пациентов в этих двух африканских странах выздоровели.

Однако ВОЗ по-прежнему оценивает риск распространения болезни на национальном уровне как очень высокий, как высокий на региональном и как низкий на глобальном уровне, отметил глава организации.