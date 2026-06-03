ВОЗ подтвердила 60 смертей от Эболы в ДРК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВОЗ подтвердила 344 случая заражения Эболой и 60 смертей в ДРК.
- Также в Уганде подтвердили 15 случаев Эболы и одну смерть, при этом восемь пациентов в ДРК и Уганде выздоровели, однако риск распространения болезни на национальном уровне оценивается ВОЗ как очень высокий.
ЖЕНЕВА, 3 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 344 случая заражения Эболой и 60 смертей в ДРК, число подозреваемых случаев снижено до 116, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гебрейесус отметил, что это число снижено с более чем тысячи случаев на прошлой неделе за счет исключения других заболеваний со схожими симптомами.
В соседней Уганде подтверждены 15 случаев Эболы и одна смерть.
При этом восемь пациентов в этих двух африканских странах выздоровели.
Однако ВОЗ по-прежнему оценивает риск распространения болезни на национальном уровне как очень высокий, как высокий на региональном и как низкий на глобальном уровне, отметил глава организации.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.