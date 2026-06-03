Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС, заявил Додон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС, власти страны, которые придут на смену нынешним, обязательно это сделают, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.