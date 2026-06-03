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Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС, заявил Додон - РИА Новости, 03.06.2026
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12:09 03.06.2026 (обновлено: 12:19 03.06.2026)
Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС, заявил Додон

Додон: Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что стране нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС.
  • Он выразил уверенность, что будущие власти Молдавии будут полноценно участвовать в форматах СНГ и ЕАЭС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС, власти страны, которые придут на смену нынешним, обязательно это сделают, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
"Нынешняя власть с 2021 года не участвует на этих площадках (ЕАЭС - ред.). Я считаю, что это ошибка, ошибка страны Молдовы. Нужно обязательно к этому диалогу вернуться. Я уверен, что следующие власти будут полноценно участвовать и в формате СНГ, и в формате ЕАЭС", - сказал Додон на полях форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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В миреМолдавияЕвразийский экономический союзИгорь ДодонСНГ
 
 
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