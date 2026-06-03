Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС, заявил Додон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что стране нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС.
- Он выразил уверенность, что будущие власти Молдавии будут полноценно участвовать в форматах СНГ и ЕАЭС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС, власти страны, которые придут на смену нынешним, обязательно это сделают, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.