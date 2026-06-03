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Мантуров сообщил, сколько FPV-дронов могут производить в России ежесуточно - РИА Новости, 03.06.2026
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00:11 03.06.2026 (обновлено: 03:18 03.06.2026)
Мантуров сообщил, сколько FPV-дронов могут производить в России ежесуточно

Мантуров: российские предприятия могут производить 15 тысяч FPV-дронов в день

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Денис Мантуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские предприятия могут производить более 15 тысяч FPV-дронов в день.
  • В 2023 году такое количество FPV-дронов производилось в месяц.
  • Беспилотные летательные аппараты эволюционировали в самостоятельную ударную силу и стали одним из ключевых элементов ведения современных боевых действий, отметил вице-премьер Денис Мантуров.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские предприятия могут производить по 15 тысяч FPV-дронов в день, заявил в интервью газете "Коммерсант" первый вице-премьер Денис Мантуров.
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"Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тысяч штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц", — сказал Мантуров.
Вице-премьер отметил, что СВО окончательно закрепила статус БПЛА как одного из ключевых элементов современной войны. Из вспомогательного средства разведки они превратились в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр тактических задач. За последние годы выделились самостоятельные направления дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов.
Также серьезно выросла потребность в сложных разведывательных и ударных комплексах, как и объемы их выпуска.
"При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках ГОЗ", — сказал Мантуров.
В конце мая замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал в интервью РИА Новости, что в России перед отраслью беспилотных технологий на сегодня стоит ряд стратегических задач, среди них масштабирование производства и повышение уровня локализации критически важных компонентов.
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