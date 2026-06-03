Мантуров сообщил, сколько FPV-дронов могут производить в России ежесуточно

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"Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тысяч штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц", — сказал Мантуров.