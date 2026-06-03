Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть погибшие

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Семь человек погибли после удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР

Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР

Как уточнили в Минздраве, десять пострадавших, среди них один ребенок, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одному оказали помощь амбулаторно.