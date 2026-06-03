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Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть погибшие - РИА Новости, 03.06.2026
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07:03 03.06.2026 (обновлено: 10:46 03.06.2026)
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть погибшие

Семь человек погибли при ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. 3 июня 2026
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. 3 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево в ДНР.
  • Погибли семь человек, еще 11 получили ранения.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Семь человек погибли после удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
"В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц", — написал он на платформе "Макс".
Как уточнили в Минздраве, десять пострадавших, среди них один ребенок, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одному оказали помощь амбулаторно.
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