Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево в ДНР.
- Погибли семь человек, еще 11 получили ранения.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Семь человек погибли после удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц", — написал он на платформе "Макс".
Как уточнили в Минздраве, десять пострадавших, среди них один ребенок, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одному оказали помощь амбулаторно.
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