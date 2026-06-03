Мужчина, взявший в заложники своих детей в Дортмунде, сдался полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина напал на посетителей ресторана в Дортмунде, а затем взял в заложники трех своих дочерей.
- Рано утром мужчина сдался полиции.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мужчина, напавший на посетителей ресторана, а затем взявший в заложники трех своих детей в немецком Дортмунде, сдался полиции, сообщает немецкая газета Bild.
Во вторник издание сообщило, что мужчина напал на посетителей в ресторане в Дортмунде, а после скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял в заложники двух своих детей. Впоследствии оказалось, что в заложниках находились три его дочери.
"Мужчина, стрелявший во вторник вечером в полицейского и укрывшийся в квартире в районе Хехстен Дортмунда со своими тремя детьми, рано утром сдался полиции", - пишет газета.
Согласно информации Bild, его дочери чувствовали себя хорошо. После происшествия правоохранители взяли их под свое попечение.