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Мужчина, взявший в заложники своих детей в Дортмунде, сдался полиции - РИА Новости, 03.06.2026
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07:16 03.06.2026
Мужчина, взявший в заложники своих детей в Дортмунде, сдался полиции

Bild: мужчина, взявший в заложники своих детей в Дортмунде, сдался полиции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Германии
Полицейский автомобиль в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина напал на посетителей ресторана в Дортмунде, а затем взял в заложники трех своих дочерей.
  • Рано утром мужчина сдался полиции.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мужчина, напавший на посетителей ресторана, а затем взявший в заложники трех своих детей в немецком Дортмунде, сдался полиции, сообщает немецкая газета Bild.
Во вторник издание сообщило, что мужчина напал на посетителей в ресторане в Дортмунде, а после скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял в заложники двух своих детей. Впоследствии оказалось, что в заложниках находились три его дочери.
"Мужчина, стрелявший во вторник вечером в полицейского и укрывшийся в квартире в районе Хехстен Дортмунда со своими тремя детьми, рано утром сдался полиции", - пишет газета.
Согласно информации Bild, его дочери чувствовали себя хорошо. После происшествия правоохранители взяли их под свое попечение.
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